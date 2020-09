Jason Momoa podría unirse a la serie art de The Witcher, comparte fan art de The Witcher

Ciudad de México.-Fuertes rumores comienzan a circular de Jason Momoa, actor de Aquaman, podría estar en el elenco de una producción de Netflix. Se conoce que esta empresa ya está trabajado en Blood Origin, que será una serie que está proyectada como una precuela de The Witcher.

Pese a que se han evitado que se generen comentarios sobre este tema, ya están en la boca de muchas personas y medios de comunicación, debido a que se espera la participación de Momoa en la serie, tras una publicación que realizó el actor en redes sociales y esto ha generado la especulación como era de esperarse.

Los rumores se han intensificado después de que Momoa compartió un fan art de The Witcher entre sus historias de Instagram, y corresponde a una imagen que fue editada por un fan y que aparece Momoa con una espada y se ve la espalda de Henry Cavill, mismo que se encuentra caracterizado como Geralt de Rivia.

¿Que dice la imagen que comparte Momoa?

Para muchos fans generó una enorme expectación saber de su actos favorito, pero Momoa simplemente compartió la etiqueta a Cavill y se añadió un mensaje que es un saludo. No hay que perder5 de vista que ambos actos son conocidos y entre sus experiencias laborales ya juntos han trabajado en el universo cinematográfico de DC.

La historia de la publicación de Momoa en Instagram ha sido calificada como un guiño del actor que ha hecho volar la imagición de muchos de sus seguidos y que llegan a la conclusión de que posiblemente podría aparecer en The Witcher: Blood Origin.

Hay que mostrar la realidad de esta historia y hasta el momento solamente son rumores que no han sido confirmados. Algunos consideran que podría ser que Momoa bromeaba y solamente se burló de esos rumores que ampliamente conoce.

Hasta este viernes, se desconoce la intención de Momoa al realizar la publicación, pero el asunto es que si llamó la atención. Los fans de Momoa consideran que el actor ya está dando pistas de que se podría participar y ser visto en Blood Origin.

¿Los rumores de Jason Momoa de dónde surgieron?

La información que ha generado los rumores se ha publicado en las redes sociales, y se ha localizado el origen que corresponde a una página especializada en el cine y televisión, que se le identifica como We Got This Covered, que generalmente comparte este tipo de comentarios, que muchos de ellos han resultado falsos y poco confiables.

Por ahora se mantiene la incógnita de que Jason Momoa podrá tener un papel en The Witcher, aclarando que no han nada confirmado.