Javier Alatorre cubre el huracán Delta y se vuelve blanco de burlas en Internet

México.- Una vez más Javier Alatorre se encuentra en el ojo del huracán luego de su arriesgada cobertura en Cancún, Quintana Roo, durante el paso del huracán "Delta", y no precisamente por su vocación sino porque se volvió blanco de burlas en redes sociales por parte de los usuarios, quienes compartieron su diferentes opiniones al respecto, algunos creen que el periodista sobreactuó su intervención mientras otros suponen que TV Azteca se "quiere deshacer de él", desde luego, otros lo felicitaron por su profesionalismo.

Recordemos que el pasado 5 de octubre se registró un desastre natural sobre el noroeste del Mar Caribe, el cual provocó pánico entre los habitantes y los obligó a proteger sus casas y negocios. Afortunadamente, contrario a lo que se esperaba, el huracán "Delta" disminuyó su fuerza de forma sorpresiva hasta llegar a categoría 2 y de momento no se han registrado personas desaparecidos o fallecidas. Por otra parte, Alatorre se ha vuelvo tendencia tras su cobertura de los hechos.

Resulta que el presentador decidió arriesgarlo todo y presentó la noticia durante uno de los momentos más peligrosos del huracán, en la grabación se le puede ver transmitiendo en medio de una calle, acompañado de su camarógrafo, mientras las fuertes ráfagas de viento lo golpean y lo balancean de lado a lado.

Como era de esperarse el video de Azteca Noticias se volvió viral en Internet, generando opiniones encontradas entre los internautas. Muchos aplaudieron el profesionalismo de Alatorre, sin embargo, los comentarios negativos sobresalieron en la publicación.

TV Azteca dijo “manden al reportero. Si se muere, se muere”. https://t.co/RmzdSO3RSV — Carlos (@unsatelitemas) October 8, 2020

Algunos usuarios aseguran que Javier Alatorre estuvo sobreactuando durante la cobertura, como prueba de ello mencionaron que mientras él intenta mantenerse de pie por los fuertes vientos, su compañero no si mueve ni un milímetro a pesar de traer una pesada cámara sobre sus hombros.

¿Javier Alatorre perdió el apoyo de sus seguidores?

Algo que no podemos negar es que el presentador de Hechos perdió a miles de sus seguidores luego de que atacara al sub secretario de Salud, Hugo López-Gattel al decir a los televidentes que ya no hicieras caso de las indicaciones del funcionario.

Se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell" dijo Alatorre en una de sus transmisiones.

Esto provocó una ola de criticas contra el periodista de las cuales al parecer siguen cobrándole factura, tan solo días después su noticiero por radio se colocó entre los últimos lugares, de acuerdo a datos de la empresa INRA. Asimismo, lo ataques en sus redes sociales han sido constantes por parte de los usuarios.