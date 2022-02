Javier Bardem: "Ser nominado a la vez que Penélope es mágico"

Madrid. Javier Bardem, que ha logrado este martes su cuarta nominación a los Óscar por la interpretación de Desi Arnaz Jr. en la película "Being the Ricardos", se ha mostrado feliz y agradecido por la decisión de Hollywood, aunque lo que más ilusión le ha hecho ha sido que su mujer, Penélope Cruz, también lo haya logrado.

"Estoy muy contento por Penélope, lo mío no tendría razón de ser sin ella, y el hecho de que haya sucedido a la vez es mágico", ha dicho el intérprete, único actor español con un Óscar.

"Que la nominación de Penélope hay sido por un papel en español es un hecho extraordinario, histórico, hablando de Marca España", ha recalcado el madrileño, aunque nacido en Las Palmas, que ha dedicado a su madre, Pilar Bardem, este nuevo progreso en su carrera.

Según ha contado, estaban viendo la televisión abrazados "con el corazón a mil" y se han quedado "en shock" al escuchar sus nombres. En primer lugar, han dicho el de él y aún no le había dado tiempo a reaccionar cuando han dicho el de ella.

Javier Bardem. Foto de EFE

"Nos hemos puesto muy contentos, nos hemos dado un abrazo fuerte, es algo extraordinario, estar compartiendo esto, muy flipados, muy contentos, conmovidos", ha descrito.

También se ha acordado de su madre, Pilar Bardem, y le ha dedicado esta nominación que está convencido de que le haría "muchísima ilusión" y que "está disfrutando".

"Aquí tengo su anillo, no tengo momento que no me acuerde de Pilar, es el amor eterno que tengo por ella, la necesidad de contarle todas las cosas, como ella a sus padres. A mi madre estas cosas le hacían mucha ilusión, rezaba a sus santos para que nos pasaran cosas buenas, sé que mi madre en este momento está disfrutándolo, he estado hablando con ella y se lo he dedicado", ha contado.

Para Bardem, la nominación ya es "el premio" y lo celebra como tal porque no cree que vaya a arrebatar la estatuilla a sus competidores: Benedict Cumberbatch ('El poder del perro'), Andrew Garfield ('Tick Tick Boom'), Will Smith ('King Richard') y Denzel Washington (The tragedy of Macbeth').

"Lo difícil era llegar hasta aquí, lo otro ya, en mi caso es imposible, en ella tengo mis esperanzas", ha asegurado el actor sobre la posibilidad de ganar el Oscar

'El poder del perro', la gran favorita

En esta edición, "El poder del perro", de Jane Campion, se convirtió en la gran favorita para los Óscar al acumular 12 nominaciones en una edición con fuerte presencia española, con las candidaturas de Penélope Cruz, Javier Bardem y el compositor Alberto Iglesias.

Cruz e Iglesias están nominados por su trabajo en "Madres Paralelas", dirigida por Pedro Almodóvar, y Bardem por "Ser los Ricardo", de Aaron Sorkin.

La Academia de Hollywood anunció este martes sus candidatos para los galardones más prestigiosos del cine, que se entregarán el 27 de marzo. "El poder del perro" es la más nominada, seguida de "Dune", con 10 nominaciones, "Belfast" y "West Side Story", con 7 cada una, y "El método Williams", con 6 candidaturas.

Leer más: ¡Ya vienen los Óscar 2022! Todo lo que tienes que saber acerca de los premios a lo mejor del cine

El drama dirigido por la cineasta Jane Campion figura en prácticamente todas las categorías estrella, como mejor película, dirección, fotografía, banda sonora y, por supuesto, interpretación masculina para su protagonista, Benedict Cumberbatch. Además de Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee, por sus papeles secundarios.