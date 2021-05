Javier Ceriani opina que a Daniel Bisogno lo sostiene la soberbia de Pati Chapoy

México. Javier Ceriani, periodista originario de Argentina, quien participa en el programa de YouTube Chisme No Like, fue entrevistado por Lucía Méndez y habló del pleito que tuvo meses atrás con Daniel Bisogno.

Daniel Bisogno y Javier Ceriani protagonizaron una polémica después que el conductor de Ventaneando lo ofendiera en pleno programa, por lo que fue suspendido y Ceriani dice que a la fecha no le ha ofrecido disculpas.

Bisogno no tuvo la humildad de pedir perdón y la soberbia que lo sostiene que es Pati Chapoy y el resto del equipo que lo quieren sostener así y a la larga les va a traer problemas”.

Y debido a la ofensa que Bisongo hizo a Ceriani fue suspendido durante un mes de Ventaneando, dijo el argentino, situación que lo hizo sentirse bien.

Lo castigaron y me sentí bien que lo hayan castigado, que la televisora dijo que lo sacaran un mes y medio. Me parece bueno para él también, él se equivocó y ya se acabaron esos comunicadores que insultan a un género, a una mujer, a una clase social”.

Tras las polémicas declaraciones que dio Daniel Bisogno en Ventaneando contra Javier Ceriani, este no se quedó con los brazos cruzados y le respondió llamándole “gay frustrado y amargado” a través de Chisme No Like, pero también lo acusó de negar su sexualidad: “tu mujer sabía que eras gay”.

Y una situación similar pasa con Gustavo Adolfo Infante, dice Ceriani, ya que años atrás él y Elisa Besitain mantenían una excelente relación, pero ahora no se toleran, sin embargo Infante sí ofreció disculpas a Beristain, refirió también Ceriani a Lucía Méndez.

Ceriani cita que no odia a Infante, ni quiere que pierda su trabajo en De Primera Mano, pero su colega lo único que ha hecho hasta el momento es "tirarle odio".

Además, Javier le comparte a Méndez que en su trabajo como periodista lo emocionan muchas cosas, por ejemplo, el compartir noticias de personas como la detención del famoso supuesto doctor Juan José Duque, porque hizo mucho daño a la gente.

Y aunque ha hecho muchas entrevistas, confiesa que le encantaría entrevistar a Madonna para comprobar por si mismo cómo es, sobre todo darse cuenta si es o no buena persona, y le hubiese encantado entrevistar a María Félix, quien murió en abril de 2002.

