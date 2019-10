Javier Díaz habla de la investigación contra su ex Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga están siendo investigados por supuesto lavado de dinero. Dicha investigación en contra de la conductora del Programa Hoy y de su esposo, comenzó en 2018. Su ex esposo Javier Díaz opinó al respecto.

El padre de cuatro de los seis hijos de Inés Gómez Mont, comentó a la revista TVNotas sobre la investigación en contra de su ex esposa: "la verdad es que no creo nada, no sé, yo pienso que el que nada debe nada teme, esto debe ser solo un chisme, yo no creo que ellos estén en problemas".

Al cuestionarle si estaba preocupado por sus hijos, por lo que pudiera pasar, Javier Díaz señaló:

Me siento bastante tranquilo, si ellos están bien y tienen bien sus negocios, yo me imagino que todo deber estar muy bien.

Por otra parte, Javier Díaz tiene una pelea legal en contra de Inés Gómez Mont, pues alega que su ex pareja sentimental no le permite ver a sus hijos desde hace más de cuatro años y que solo por gente en común a la madre de sus hijos, es que sabe de ellos: "siempre me comentan cómo están ellos, que están sanos, y eso es lo importante, están yendo a la escuela, espero que Inés ya se haya recuperado de la operación, y espero que esté todo más tranquilo".

Ante la investigación por presunto lavado de dinero, hay surgido rumores de que Inés inventó todo lo de su operación para esconderse de las autoridades correspondientes. En una reciente emisión del Programa Hoy, Martha Figueroa cree que Javier Díaz está detrás de dichos rumores: "le está tocando lidiar con dos batallas porque por un lado está tratando de cuidar su salud y, por el otro, llevamos como dos semanas viendo en muchas publicaciones y programas acusaciones de muchos tipos contra ella y lo malo es que creo que van a seguir surgiendo porque dicen que el exmarido está buscando cualquier tipo de información para hacerle daño".