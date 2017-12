Javier Hernández anota un golazo con su lado más romántico

A pesar de las pocas oportunidades que está teniendo en su actual equipo, Javier Hernández se ve profundamente sumergido en las mieles del amor.

Y es que el futbolista mexicano publicó una foto dedicando unas muy románticas palabras para su novia, la actriz española Andrea Duro.

En la fotografía, misma que ya rebasa los 50 mil me gusta en Instagram, aparece Javier a punto de besar a Andrea. con un tierno mensaje del goleador:

"No sé qué es lo que hice en otras vidas, a quien tuve salvar para que me salvaras tú? tal vez cure en la guerra mil heridas para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú...".