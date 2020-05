Jay Chou traerá mucha magia a Netflix con J-Style Trip

La superestrella de Mandopop, Jay Chou, está trayendo un poco de magia a la vida de los espectadores con su programa de Netflix "J-Style Trip".

Parte de un viaje, parte de una actuación mágica, el espectáculo hace que Chou se sumerja en aventuras en todo el mundo con sus amigos de A-lister.

“La magia es en realidad como la música. Es un lenguaje universal ”, dijo Chou a The Associated Press en Taiwán recientemente.

Chou y sus amigos llevan sus trucos de magia a todas partes, desde Pompidou en París hasta un patio de comidas local en Singapur, llevando a los televidentes a sus hogares en viajes virtuales en medio de cierres pandémicos.

"Quería mostrar la calidez y la amabilidad de las personas en todo el mundo, y cómo las personas se conectan entre sí de diferentes maneras", dijo Chou.

Cada episodio presenta a un invitado especial como el cantante taiwanés Jam Hsiao, el cantante singapurense Wayne Lim Junjie, más conocido como JJ Lin, y el pianista clásico Lang Lang.

Chou está especialmente entusiasmado con la próxima aparición de Lang Lang. "Lang Lang, de hecho, es una persona muy graciosa y muy divertida", dijo Chou sobre la superestrella clásica que tiene 15 millones de seguidores en sus redes sociales.

No pudo resistirse a echar un vistazo, revelando que Lang Lang aparecerá con atuendo de hip-hop y bigote falso para sorprender a la gente.

Mientras tanto, el cantante y compositor tiene otra sorpresa guardada para sus fanáticos.

"No he lanzado ningún álbum en mucho tiempo. Eso es porque he pasado más tiempo con mi familia ", dijo Chou, quien se casó en 2015 y tiene dos hijos.

Chou actualizó recientemente su Instagram con una imagen de pintura para piano del artista alemán Albert Oehlen.

"He comenzado a producir", decía el pie de foto, con un emoji de piano. Chou confirmó que está trabajando en nuevas canciones. “Sé que mis fanáticos están emocionados. Parece que todos han estado esperando durante mucho tiempo ", dijo Chou.

"Mucha gente piensa que mis canciones pasadas son geniales y no se pueden superar", dijo Chou. Él piensa que sus canciones, aunque similares en algunos aspectos, no se pueden comparar porque las personas proyectan sus propios "recuerdos" para cada pista.

Con más de 10 álbumes, Chou, quien se describe a sí mismo como "adicto al trabajo", todavía está subiendo de nivel.

