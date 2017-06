Jay Z pide perdón a Beyoncé por infidelidades en "4:44"

El rapero Jay-Z lanzó hoy viernes a través de la plataforma Tidal su nuevo y personal disco, "4:44", en el que habla de los altibajos de su relación con Beyoncé y le pide perdón por sus infidelidades.

Foto: AP

Los diez temas de "4:44", el primer disco que lanaza desde 2013, pueden escucharse desde la madrugada exclusivamente en la plataforma de streaming, en la que también lanzó el videoclip animado del tema "The Story of O.J.".

Así, en el tema Family Feud canta:

¿Tan difícil es para mí? / Cuando lo sé en mi corazón / Te estoy fallando cada día / Fallando cada día / Y si mis hijos supieran, no sabría qué hacer / ¿Por qué sigo huyendo? / Si ellos no me miran de la misma forma / Probablemente moriría lleno de vergüenza / ¿Qué hiciste qué con quién? / ¿Qué te aporta un ménage à trois cuando tienes a tu alma gemela? / ¿Eso arriesgaste por Blue?”.

Además de esta impactante revelación, el rapero hace referencia a aquella comentada pelea que mantuvo con su cuñada, Solange Knowles, en un elevador poco después de la fiesta del Met Gala, en 2014.

En su momento se dijo que ésta había sido la reacción de la también cantante respecto a la rumorada infidelidad contra su hermana y a un supuesto coqueteo de Jay Z con la diseñadora de modas Rachel Roy.

Trata este asunto en el tema Kill Jay-Z:

"Retaste a Solange, sabiendo de antemano que todo lo que tenías que hacer era admitir que te habías equivocado".

El título del disco, "4:44", hace referencia a la relación especial del matrimonio de artistas con el número cuatro:

Jay-Z nació un 4 de diciembre, mientras que Beyoncé llegó al mundo un 4 de septiembre. Ambos se casaron el 4 de abril (cuarto mes del calendario) de 2008.

Hace unos años, Beyoncé lanzó su disco “4”, con el mismo significado en la vida de ambos dicho número.

Cabe recordar, que cuando Beyoncé lanzó su disco Lemonade, causó revuelo pero no por sacarlo de manera sorpresiva (como es su costumbre), sino por hablar en varios de sus temas, de infidelidad y el camino al perdón.

En uno de los temas de Lemonade (Don't Hurt Yourself) canta con todo el coraje:

"¿A dónde vas cuando no haces ruido?... Me recuerdas a mi papá, un mago que puede existir en dos lugares al mismo tiempo. En al tradición de los hombres en mi familia, llegas a casa a las 3 de la mañana y me mientes", canta Beyoncé para después soltar la pregunta: "¿Me estás engañando?".

Foto: AP