Jay-Z y Beyoncé exponen infidelidad en video

Ya no es secreto que Beyoncé y Jay-Z utilizan su música como instrumento para hacer catarsis respecto a sus vaivenes personales. De hecho, Lemonade, el aclamado álbum de la artista, contaba con varios himnos sobre el empoderamiento femenino en respuesta a los engaños de los hombres. En canciones como "Pray You Catch Me", "Hold Up" y "Sorry", la ex Destiny's Child cometía sincericidio con letras detallistas respecto a los deslices del rapero, quien recientemente admitió haberle sido infiel a su mujer.

Hace unos días, en una entrevista realizada por el editor ejecutivo del New York Times, Dean Baquet, Jay-Z habló sobre la crisis matrimonial que atravesó con su esposa. "Tienes que sobrevivir y cuando entrás en eso, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones. Incluso con las mujeres, y no puedes conectarte. En mi caso, fue profundo. Y después todas las cosas pasaron desde ahí: la infidelidad", recordó y añadió que componer fue lo primero que los ayudó a salir de esa dura etapa.

"Usamos nuestro arte como una terapia y comenzamos a hacer música juntos", subrayó el rapero, quien también contó que el disco de su esposa lo puso "muy incómodo".

Por lo tanto, no sorprende que en su álbum nominado al Grammy 4:44, Jay-Z haya empleado un mecanismo similar al de Beyoncé. En su canción "Family Feud", el músico se pregunta: "¿Tan difícil es para mí? Te estoy fallando día a día, ¿por qué sigo huyendo? Si mis hijos lo supieran, no sabría qué hacer (...) ¿Quién se arriesga cuando tienes a tu alma gemela? ¿Eso es arriesgaste por Blue?", se cuestiona, en clara alusión a la primera hija que tuvo con Beyoncé, Blue Ivy.

Luego de unas semanas de espera, finalmente el rapero dio a conocer el adelanto del clip de su celebrado tema, cuyo video definitivo se podrá ver a partir de mañana por su plataforma de streaming, Tidal.

En el anticipo, Beyoncé realiza una participación especial - como su marido había hecho en la balada "Sandcastles" - y se la puede ver vestida de negro en una imponente iglesia, a la que ingresa Jay-Z de la mano de la pequeña Blue Ivy.

El teaser cuenta con imágenes de una pareja no identificada que pasa del amor a la violencia sin escalas, y varias referencias a "El padrino", película a la que el músico alude incluso desde la letra. ¿La perlita del clip? Cuando a Jay-Z se lo ve caminando hacia su confesión, mientras que Beyoncé oficia de cura.

"Al final del día tenemos mucho respeto por el arte del otro. La mayoría de la gente se distancia, y el porcentaje de divorcio es alto porque la mayoría de la gente no puede hacerse cargo", el artista también declaró al New York Times, que su flamante video es la prueba irrefutable de cómo sigue utilizando sus canciones para exorcizar demonios del pasado. ¿Se vendrá otra respuesta de Beyoncé?.

Con información de El Universal.

Hermana de Beyoncé tiene extraña enfermedad psiquiátrica.

Hace unos días, Solange Knowles tomó Instagram para compartir con sus seguidores que no podrá realizar su show de Fin de Año, tras haber sido diagnosticada con un desorden automático.

"Escribí, borré y reescribí esto como 5 veces. Aún no sé exactamente qué o cuánto quiero compartir. Sin embargo, para mí es muy importante la gente de Sudáfrica, un lugar que tiene un significado tremendo para mí y que me ha dado tanto, sepa porque no podré presentarme en el Afro Punk esta Víspera de Año Nuevo", dijo Solange al inicio de su mensaje.

Solange manifestó que durante los últimos cinco meses ha sido tratada tranquilamente, y ha trabajado con un Desorden Automático. Asegura que ha sido un viaje no muy fácil para ella, donde a veces se siente bien, y otras veces para nada bien.

"Es un diagnóstico complicado, y aún estoy aprendiendo mucho sobre mí, pero ahora mismo, mis doctores no me están autorizando para un viaje tan largo, y hacer un rigoroso show justo después".

La hermana menor de Beyoncé se disculpó con sus fans, quienes esperaban verla en vivo, diciéndole a todos cuánto lamenta perderse ese show.

"No puedo poner en palabras cuán triste estoy y cuánto lamento no poder actuar para ustedes esta víspera de Año Nuevo, simplemente no hay otro lugar en el que quisiera estar más que ahí con mi familia para iniciar el 2018 con ustedes… pero se los prometo, volverá al AfroPunk y ofreceré este show… ya que es extremadamente importante para mí conectarme con la gente que me ha inspirado de cerca en tantas formas".

Luego le envió su amor a los recientes festivales en los que actuó, agradeciéndoles por su apoyo.

"No le puedo agradecer lo suficiente al Afro Pun por su apoyo, y a todos los demás festivales de este pasado verano/otoño que sabían sobre mi salud, lo mantuvieron en confidencialidad, y se aseguraron de hacerme sentir apoyada mientras hacía estos shows", escribió. "Como parte del autocuidado que he impulsado durante este último año, necesito empezar por mí, y espero con ansias hacer un mejor trabajo este 2018".

Solange culminó su mensaje diciendo:

"Este último año ha sido uno de los más completos de mi vida. Presentar este disco y experimentar el intercambio de energía con ustedes ha sido increíble, y estoy tan emocionada por seguir haciendo el trabajo que me hace sentir absolutamente humilde y apreciaría seguirlo haciendo el próximo año. Me da vida".

Lo que le diría Chiquis a su madre si estuviera viva.

El pasado 8 de diciembre se conmemoraron cinco años de la muerte de Jenni Rivera una de las máximas exponentes de la música regional mexicana, es por eso que la mayor de la dinastía Rivera, Chiquis hija de la "diva de la banda" envió un emotivo mensaje a familiares que perdieron la vida junto con su madre.





En una entrevista por parte del programa de espectáculos "Un nuevo día", la cantante reveló sus intenciones de reunirse con las familias que al igual que ella sufrieron la pérdida de un ser querido.

"Me gustaría disculparme con ellos porque yo no he sido buena en marcarles, no tengo sus números, pero si me hubiera gustado platicar con ellos porque realmente hemos vivido un dolor que jamás se nos va a ir del corazón y me gustaría tener una cita con ellos, no sé algo, porque yo quiero escuchar más de JL (Jacob Llenares), más de Arturo (Rivera), hasta de los pilotos (Miguel Pérez y Alejandro Torres) que la verdad yo no los conocía, pero yo creo que eso también nos va a ayudar porque ellos están pasando por lo mismo", manifestó la cantante.

Foto: Twitter

Además, afirmó que esta en toda la disposición de ayudarles por cualquier situación que estén pasando "Estaba yo tan enfocada en el dolor que yo sentía por mi madre que se me olvidó ese amor que le tengo a todos ellos que estuvieron con ella, pero que estamos con ustedes y si necesitan algo estamos con ustedes".



Chikis mencionó que a cinco años de la muerte de "la gran señora" lamenta que no la vea realizada sentimentalmente.



"Creo en el amor de nuevo, yo creo que mi mamá estuviera súper orgullosa de eso porque pues los que me conocen saben que el aspecto del amor ha sido complicado, porque yo también le tengo un poquito de temor al matrimonio", expresó la joven.

I live for THEM. Happy Birthday to this beautiful soul @my_key_rivera! #MommaYouDidGood #WeDidGood #ILoveYou #5OfAKind #TheRiveras #Siblings #HappyBeeDayMikey ��������������������❤️ Una publicación compartida por Chiquis �� (@chiquisoficial) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 10:25 PDT

Para finalizar la interprete narró lo siguiente: "Ya estoy pensando en eso (en el enlace matrimonial)", aunque su hermana Jackie la interrumpió diciendo: "tienes que esperar hasta que pregunte (Lorenzo Méndez), que no se olvide que se casa con los cinco".



JENNI RIVERA A CINCO AÑOS DE SU MUERTE.

En la noche del 8 de diciembre de 2012, la cantante Jenni Rivera se encontraba en los cuernos de la luna, acababa de dar un concierto en la Arena Monterrey la cual había sido abarrotada por 17 mil personas, a las que les cantó durante cuatro horas sobre el amor y el desamor.

Be loved based. #BeeLove #WalkInLove Una publicación compartida por Chiquis �� (@chiquisoficial) el 10 de Dic de 2016 a la(s) 12:01 PST

Al bajar del escenario su disquera la esperaba para entregarle Disco de Oro y Platino por las altas ventas de su material "La misma gran señora" y además era coach de La Voz México.

La vida le sonreía a la llamada "Diva de la banda", pero el destino tenía otros planes para ella y la muerte la sorprendió.

Después de esa madrugada del 9 de diciembre, cuando su avión se desplomó en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide en Nuevo León, México; muchas cosas han pasado en la historia de su familia y su legado a cinco años de su fallecimiento.