Jay de la Cueva aclara su "salida" del grupo Moderatto

Jay de la Cueva a través de un Facebook Live, aclaró a todo su público que no dejará Moderatto como muchos llegaron a pensar; la realidad que a la par con la agrupación, el cantante trabajará en proyectos como solista.

"No dejaré ninguno de los proyectos que estoy haciendo, nada más que si quiero enfocarme (en otro), estoy agradecido con todas las cosas y las bandas, pero creo que hay un momento que si te quedas haciendo eso y te va bien, no puedes pasar a otro lugar y para mí es importante contar otra historia ahorita", manifestó Jay de la Cueva, quien además habló sobre su álbum como solista que lanzará próximamente, "quiero que me escuche gente que tal vez no me conoce, no es un disco para los seguidores o fans que tenga, quisiera conectar con muchos corazones, con gente que no me conozca o tenga un prejuicio de mis bandas".

El cantante Jay de la Cueva resaltó estar consciente de que si algún integrante deja cualquier banda, al poco tiempo se desintegra.

Lo escuché de chico, mi papá tenía que empezar otros proyectos y había una cosa como de romper una cadena con algo.

"Cuando me preguntaban por qué no hacía un disco solo, lo primero que pensaba es que me encanta trabajar en equipo, siempre he funcionado así, a cada una de las bandas les he dado el 110 por ciento, pero ahora armé un nuevo 'team', parte de lo que me gusta es trabajar con otros músicos".

