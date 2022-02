Jaylin Castellanos se agarra a golpes con su compañeros de Acapulco Shore

Jaylin Castellanos de 27 años de edad desató su furia a su llegada a Colombia y es que se agarró a golpes con varios de sus compañeros de Acapulco Shore, por lo que dicha polémica dio mucho de que hablar en redes sociales, pues las cosas de verdad se pusieron tensas.

Y es que no es novedad que las fiestas en Acapulco Shore se descontrolen, por lo que en esta ocasión le tocó a ella ser la protagonista, pues le mordió la oreja a Beni quien se molestó, ya que le empezó a sangrar, por lo cual le reclamó a su compañera quien lejos de disculparse o algo por el estilo le dijo de cosas.

Después Santi se le fue con todo y le dijo que se ubicara, por lo que la reality star de inmediato le dijo lo mismo, por lo que empezó una pelea entre ella y sus compañeros quienes quedaron impactados pues aseguran que Jaylin Castellanos no es así, por lo que la desconocieron.

La pelea no terminó ahí, ya que la influencer corrió a donde estaban los demás integrantes en grupo, por lo que terminó forcejeando con Chile, Fernanda y hasta José, quien se metió a defenderla para decirle que se calmara fue Isa Castro quien aseguró que el alcohol se apoderó de ella en ese momento el cual está siendo muy comentado en redes, pues recordemos que la temporada pasada tuvo una pelea similar, pero con Jacky quien se le fue a los golpes.

"No sé por qué MTV lleva a gente que no queremos ver cómo jaylin. En serie es como si quisiéramos que fuera pero no", "Deberían de expulsarla ,no es que esta prohibido agredir de esa manera a los integrantes,o que las reglas no son para toda por igual entonces", "Tremenda trompada que le metieron a santi", escriben las redes.

Recordemos que en más de una ocasión se han llevado a cabo varias peleas en el reality show a lo largo de sus temporadas, pero está fue una de las más grandes, pues una de las chicas se enfrentó a todos sus compañeros.

