Jayline Ojeda le adelanta la Navidad a su papá con la camioneta de sus sueños

Jailyne Ojeda de 23 años de edad le adelantó la Navidad a su papá, pues le regaló una camioneta de lujo la cual presumió en sus redes sociales, pues como muchos ya lo saben a la guapa modelo siempre le ha gustado ser muy detallista en especial con sus padres quienes siempre la han apoyado en todo.

En el video se puede ver como Jailyne Ojeda aparece en ropa muy cómoda y lista para sorprender a su papá quien al salir de su casa miró el imponente regalo que le dio su hija mayor quien siempre ha tenido una relación muy linda con su padre, incluso ha salido en algunas de sus publicaciones, donde más de uno se divierte por las ocurrencias del señor.

"Le compré a mi papá la camioneta que siempre quiso y sí, mi papá todavía me da besos en la mejilla como si tuviera 5 años y me llama su muñeca y mi mamá también ... algunas personas piensan que eso es raro pero yo no desde que fue criada por buenos padres amorosos que siempre nos han mostrado tanto amor y cariño. Mi próximo objetivo es conseguirle a mi mamá un Escalade, ya que ese es el auto de sus sueños, entonces cuando estén listos me compraré un Range Rover rosa Te quiero papi oh y no tenía maquillaje aquí Siento que ustedes siempre ven yo todo glamoroso", escribe en la publicación la modelo.

Como era de esperarse los fans de Jailyne Ojeda de inmediato la felicitaron por tan lindo gesto con su papá quien muy feliz se sube a su nueva camioneta la cual está totalmente equipada, pues la influencer eligió la más equipada que tenían en la agencia.

Para quienes no lo saben Jailyne Ojeda siempre ha sido considerada una mujer trabajadora, pues como algunos ya lo saben ha realizado apariciones como modelo en videos musicales, además de hacer colaboraciones con otros famosos en Tik Tok donde es muy popular.

"¡Ay, está tan lindo! Y nadie tiene que entender tu relación o cómo estás con tu familia. Te amo J", "This is what life is about. To get money to buy the things that our family deserves", escriben las redes sociales.

