Jean Reno estrenará la serie "Un asunto privado" para Amazon Prime Video

Montecarlo. Juan Moreno y Herrera Jiménez, más conocido como Jean Reno, está convencido de que en España, la tierra de sus padres, “hay una manera de vivir muy agradable, una forma de 'practicar' al otro que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo”.

El actor, que ha presentado este fin de semana en el Festival de Televisión de Montecarlo su nuevo proyecto televisivo, la serie de Amazon Prime Video “Un asunto privado”, ha llegado de Nueva York con apenas unas horas de sueño para presentar este nuevo proyecto de Bambú Producciones, que involucra a un elenco de “lujo”, con Aura Garrido, Ángela Molina, Pablo Molinero, Álex García y Gorka Otxoa entre ellos.

La serie, que llegará a más de 240 países del mundo el próximo 23 de septiembre, es un cuento luminoso y divertido de crímenes y misterios, donde una joven, hija de un comisario de policía fallecido, quiere seguir sus pasos y demostrar que puede ser mejor investigadora que su hermano, heredero natural del padre.

En una entrevista con Efe realizada en el marco del Festival, donde Reno presentará mañana otra serie para la televisión francesa, “Toutes Ces Choses Qu'on Ne S'est Pa Dites”, sobre una novela de Marc Levy, el protagonista de emblemáticas cintas como “León, el profesional” (1994) o “Ronin” (1998) ha señalado que se considera un hombre afortunado por la variedad de papeles que ha podido desempeñar en su vida.

En esta ocasión, su alter ego se llama Héctor, es el mayordomo de una familia acomodada, los Quiroga, que hace unos años perdió al padre (un comisario de policía intelectual y de ideas feministas en unos ficticios años 40 en Galicia) cuya única preocupación es cuidarles y proteger a la hija pequeña, Marina, que ha sacado del padre su misma curiosidad, valentía y capacidad de deducción.

Reno, de padres españoles, trabaja en castellano con un papel muy diferente a los que acostumbra, donde ha tenido que equilibrar mucho el ritmo frenético que marca la protagonista, una joven desinhibida y moderna que habla a toda velocidad y corre aún más rápido por los tejados de Vigo, con su cadencia reposada de hombre sentado y prudente, con un fuerte acento francés.

“He tenido mucha suerte en mi vida con todos los papeles que he podido desarrollar, además parece que la puerta ( varias ventanas) las sigo teniendo abiertas”, se ríe.

Generoso, afirma que la fluidez de la extraña pareja que protagoniza la serie viene de Aura Garrido, “esto es como un matrimonio -dice-, como un baile, con en la vida. Si tu mujer no habla mucho o lleva un ritmo más lento, te tienes que acompasar. Ella es todo 'fuegos artificiales', así que yo doy el contrapunto y voy poniendo el freno”.

“Voy con ella, protegiéndola, pero sin ponerme pesado”, explica.

También se ocupa de cuidar a la madre (Ángela Molina) que ve “cómo se le derrumba la casa después de perder al marido pero ella quiere seguir manteniendo las apariencias”.

La serie mantiene un cierto tono de cómic de aventuras y misterio aderezado con un mensaje feminista muy poco de la época en la que se supone que ocurre la acción, y que sin embargo a Reno le parece muy “interesante” porque cree que “viene bien hablar de estas cosas”, aunque sea dentro de una fábula, o un cuento como es “Un asunto privado”.

Reconoce que, con los años, va perdiendo la paciencia y que “se muerde la lengua a veces en el set” para no mandar callar a alguien; le gusta mucho vivir y trabajar en España y contempla con ilusión rodar una segunda temporada de la serie.

Le preocupa la política (sigue con interés las elecciones de hoy en Andalucía y le preocupa el auge de la ultraderecha) y no comparte (“sin criticar a nadie”, asegura) el lujo y derroche que se vive en Mónaco porque “sus padres no le enseñaron así”, afirma con humildad.

Eso sí, le “encanta” hacer cosas que antes no ha hecho, y “por eso me encanta esta serie”, sonríe. Y pronto, interpretará a Salvador Dalí en una película brasileña, de la que no adelanta más datos.