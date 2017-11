Jefe de Pixar se ausenta tras acusaciones de acoso sexual

Los Angeles (AP) - Justo unos días antes de que el "Coco" de Pixar llegue a los cines, el cofundador de Pixar y jefe de animación de Walt Disney, John Lasseter, anunció que se tomaría u na ausencia de seis meses citando haber cometido "errores" con los empleados.

La bulliciosa personalidad quien viste una camisa hawaiiana y esta detrás de algunas de las películas infantiles más queridas de los últimos 30 años como "Toy Story", es el último titán del entretenimiento en ser expuesto por acusaciones de acoso sexual y conducta inapropiada en el lugar de trabajo, incluyendo un "acercamiento no deseado" reportado hacia la actriz y escritora Rashida Jones, quien había estado trabajando en el guión de "Toy Story 4".

En un memorando vagamente redactado obtenido por The Associated Press el martes, Lasseter admite estar consciente de haber hecho sentir a algunas empleadas irrespetadas e incómodas.

"Me disculpo profundamente si los defraudé. Especialmente quiero disculparme con cualquier persona que alguna vez haya recibido un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sintieron, cruzara la línea de cualquier manera o forma", escribió Lasseter. "No importa cuán benigna sea mi intención, todos tienen derecho a establecer sus propios límites y hacer que los respeten".