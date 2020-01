Jeffree Star y Nathan Schwandt terminan tras 5 años de relación

El famoso youtuber, influencer, empresario y gurú de la moda Jeffree Star confirmó los rumores que sus fanáticos comenzaban a creer esta mañana y anunció que terminó su relación de cinco largos años con Nathan Schwandt, mediante un video que publicó en su canal oficial de YouTube.

Desde hace ya varios meses circulaban por Internet rumores de que el famoso habría terminado su relación con su ahora exnovio pero él no se había pronunciado ante el tema, fue hasta el día de hoy cuando decidió romper el silencio y por medio de un video dar su versión de la separación.

Hace algunas semanas de que Nathan y yo ya no estamos juntos y ni siquiera sé por dónde empezar. No existe una manera fácil de decir esto, pero nos separamos. He usado mucho de este tiempo de silencio para sólo intentar de sanarme, ambos estamos en estado de shock, estoy devastado, estoy tan triste y el amor de mi vida ya no está conmigo...", reveló Jeffree en el video.