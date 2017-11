Jeffrey Tambor deja serie por acusaciones de acoso

Los Ángeles, California.- El actor Jeffrey Tambor, acusado de al menos dos supuestos casos de acoso sexual, renunció hoy a seguir participando en "Transparent", la serie de Amazon de la que es protagonista, informó el blog especializado Deadline.

Las acusaciones, provenientes de miembros de la propia serie, fueron rechazadas enérgicamente por el intérprete, pero finalmente el ganador del Emmy y del Globo de Oro decidió no seguir involucrado en el formato.

"Encarnar a Maura Pfefferman en 'Transparent' ha sido uno de los mayores privilegios y de las mejores experiencias creativas de mi vida", dijo el actor en un comunicado remitido a la publicación.

"Lo que quedado claro en las últimas semanas es que este no es el trabajo para el que firmé hace cuatro años", indicó sobre la serie creada por Jill Soloway.

"Ya he dejado claro mi profundo arrepentimiento si alguna de mis acciones fueron malinterpretadas por alguien como agresivas, pero pensar que yo acosé deliberadamente a quien sea es simple y llanamente falso", declaró el actor.

Jeffrey Tambor. Foto: AP

"Dada la atmósfera politizada que parece haber afectado a nuestro set", agregó, "no puedo regresar a 'Transparent'".

Las recientes acusaciones contra el actor se produjeron por parte de su exasistente personal, la actriz transexual Van Barnes, y la actriz Trace Lysette, algo que obligó a Amazon a estudiar la posibilidad de prescindir de Tambor para la quinta temporada de la serie, según Deadline.

Los guionistas de la serie ya habían comenzado a planificar la nueva temporada sin la presencia de Tambor, confirmó la revista Variety.

La decisión de Tambor llega pocas semanas después de que quien fuera presidente de Amazon Studios, Roy Price, renunciara a su cargo como consecuencia de que la productora Isa Dick Hackett ("The Man in the High Castle") le acusara de acoso sexual.

El actor Jeffrey Tambo anunció su salida de la serie. Foto: AP

Tras el escándalo en torno al poderoso productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres en diferentes casos de agresión sexual, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas acusaciones de abuso y acoso sexual que salpican a actores como Kevin Spacey y Dustin Hoffman y a cineastas como Brett Ratner y James Toback.

EN OTRA INFORMACIÓN:

Jerry Crews dice qué productor lo agredió sexualmente

El actor Terry Crews dijo públicamente por primera vez el nombre del ejecutivo de Hollywood que dice lo agredió sexualmente en una fiesta. Recordó con valentía la desgarradora experiencia, con la esperanza de alentar a otras víctimas a denunciar.

"Fui atacado por Adam Venit", dijo Crews en Good Morning America el miércoles, quien señaló que en ese momento era "el jefe del departamento de filmaciones de Williams Morris Endeavor, una de las mayores [agencias de talentos] del mundo".

A joyful heart is therapy for my soul Psalm 23:5 KJV [5] Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over. Una publicación compartida por Terry Crews (@terrycrews) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 6:09 PST

En distintos portales de noticias se informa que el actor del elenco Brooklyn Nine Nine interpuso un informe policial la semana pasada sobre el incidente y lo reveló por primera vez en Twitter el mes pasado, pero no nombró a su presunto agresor en ese momento.

En sus comentarios del miércoles, dijo que él y su esposa estaban en una fiesta en febrero del año pasado cuando vio a Venit , de quien dijo que nunca había visto antes, y le hizo gestos vulgares con la lengua.

"Estaba mirando y me quedé como '¿es esto una broma?'". Y viene hacia mí, levanto mi mano y literalmente puso su mano sobre mis genitales y los apretó. Retrocedo con un "oye, oye", y seguía sacando la lengua y le dije: "Amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?' ¡Y luego vuelve otra vez!", dijo Crews.

Crews también señaló que empujó a Venit, que lo hizo tropezar con algunos asistentes a la fiesta. Dijo que necesitó de mucho control para no golpearlo con más fuerza, especialmente después de la respuesta de Venit.

"Comenzó a reír y reír. Te diré que nunca me he sentido más emasculado, más objetivizado, estaba horrorizado". Cuando lo miré, era rabia. Y cuando digo rabia, sentí que podía hacerle un agujero en la cabeza", mencionó el actor.

Agregó que le contó al comediante Adam Sandler, que también estaba en la fiesta, lo qué sucedió y reaccionó con igual sorpresa. Crews y su esposa, de quien dijo que presenció el incidente, abandonaron la fiesta poco después. En el automóvil, se encontró agarrado al volante de su automóvil con furia.

El exjugador de la NFL le dio crédito a su esposa por ayudarlo a no recurrir a la violencia al responder al incidente.

"Ella seguía diciendo: 'Estoy orgullosa de ti, estoy orgullosa de ti, estoy orgullosa de ti'", recordó sobre el apoyo de su esposa y se emocionó un poco.

"Si hubiera respondido, en defensa, estaría en la cárcel ahora mismo y eso es algo que sabía, siendo un gran afroamericano negro en Estados Unidos, de inmediato habría sido visto como un matón, pero no soy un matón", sostuvo.

Venit, que tiene un permiso de ausencia de WME, no ha respondido públicamente a la denuncia de Crews. Ni él ni WME han respondido a las solicitudes de comentarios de HuffPost.

