Jenicka, hija de Jenni Rivera, causa furor en redes sociales

Jenicka Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, causa furor en redes sociales con sus publicaciones. Al igual que Chiquis Rivera, su hermana, figura diariamente en Instagram y suma seguidores.

Jenicka Rivera tiene cosas en común con su famosa hermana Chiquis Rivera. El carácter alegre las distingue, pese los golpes duros que han recibido en la vida, siendo tan jóvenes. Jenicka muestra en Instagram algo de lo que es y hace en su vida cotidiana.

Además de bellas, Jenicka y Chiquis son bastante talentosas, y lo han demostrado. La primera se ha dedicado a modelar ropa de diferentes marcas y publica en Instagram imágenes de su trabajo.

Por si fuera poco, también invierte parte de su tiempo en hacer tutoriales de maquillaje en las redes sociales, y en eventos en público, cuando la invitan. A Jenicka le gusta aprender diariamente, y también compartir.

Me encanta modelar, es divertido. Me encanta elegir la ropa y que a la gente le guste y conectar con ellos. Como modelo de talla grande, la comodidad es primordial y me gusta usar algo en lo que me sienta cómoda para que la gente vaya y lo compre”.