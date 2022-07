Jenifer López gana un millón en OnlyFans, supera a Karely Ruiz y le dice "engaña a tontos"

Actualmente se desconocen los ingresos mensuales de Karely Ruiz a través de OnlyFans . Por otra parte, la modelo de 21 años no se ha pronunciado ante los comentarios de Jenifer, la actriz del cine para adultos.

"Me la pelas, Karely", dijo al final de video la también creadora de contenido, aventándole un beso a la cámara. Asi mismo, escribió en la publicación: "Gracias a mis fans por el primer millón de Pesos que he ganado en mi OnlyFans y sin engañar a los fans como la Karely [Karely Ruiz] que solo dice pendejad*s y engaña a tont@s".

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.