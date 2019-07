Jenni Rivera estrena video en su cumpleaños y causa conmoción

El nuevo video de Jenni Rivera rompió YouTube y es que fue estrenado hace unas horas el tema inédito de la cantante titulado Aparentemente bien, el cual ya alcanzó más de 300 mil reproducciones.

Al principio del video se puede ver la cruz que se puso en el lugar donde murió la cantante quien hoy estaría festejando su cumpleaños número 50, por lo que su familia decidió regalarle a sus fans este nuevo video.

Por si fuera poco una mariposa la cual siempre representó a 'la diva de la banda', fue la encargada de darle vida al video pues comienza a volar para mostrar la vida de la cantante.

Algo que llamó mucho la atención de los internautas fue que los vestidos y zapatillas más importantes de Jenni aparecen en el video desatando la nostalgia entre los fieles seguidores de una de las artistas más famosas del regional mexicano.

Pero los sentimientos se pusieron a flor de piel, cuando Jenni Rivera hizo su gran aparición en el escenario causando la emoción de todos, incluso entre el público se encuentra toda la familia Rivera desde los padres de la diva hasta sus hijos y hermanos quienes observan maravillados a la famosa por medio de una ilusión óptica.

Recordemos que Jenni dejó once temas inéditos antes de su muerte por lo que poco a poco saldrán en diversas plataformas digitales, dejando en claro que su música sigue siendo una de las más populares del regional mexicano.

"Por dios se me puso la piel chinita que bonita canción", "Me conmovió mucho! , Feliz cumpleaños Diva!! Hasta el cielo", "no lo puedo negar se me puso el corazón arrugadito hermoso vídeo", fuero uno de los tantos comentarios que recibió el video.

Cabe mencionar que hace unos días Chiquis Rivera se casó con Lorénzo Méndez, en Long Beach, California, donde tuvieron una fiesta de lujos, aunque hubo un enorme zafarrancho y es que la intérprete de 'Entre botellas', no quería a ningún medio en la ceremonia por lo que el equipo de seguridad peleó con los reporteros que se encontraban en el sitio.

Además Chiquis se mostró muy triste al ingresar a la iglesia y es que supo del percance que ocurrió a las afueras de la iglesia.