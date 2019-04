Jenni Rivera manda mensaje a Chiquis a través de una médium

La médium latina Zulema Arroyo Farley supuestamente recibió un mensaje de Jenni Rivera donde le decía que le pedía perdón a su hija Chiquis Rivera, además de que en su muerte no tuvo que ver el crimen organizado.

Zulema Arroyo Farley contó en el programa Un Nuevo Día de la cadena hispana Telemundo, lo que según le dijo la fallecida cantante Jenni Rivera. “Inmediatamente me quiso llevar a la escena del accidente y lo primero que quiere decir es que nunca tuvo miedo de morir en el accidente de avión, el miedo de ella era más a ser secuestrada".

Me dice que ella estaba muy cansada, estaba durmiendo en el momento que siente un boom.

"Perdieron la presión y bajaron de una manera muy súbita, en ese momento me dice que se sentía mareada como si fueran náuseas y me dice que ella no murió en el impacto, murió antes del impacto por el cambio de presión, le afectaron los pulmones y sus pulmones le fallaron", señaló la médium.

Aparentemente Jenni Rivera no puede descansar en paz ya que le preocupa no estar para proteger a su hijo menor, quien recientemente se lanzó como cantante, además por no haber podido hacer las paces con su hija Chiquis.

"Le preocupa que no está para proteger a su hijo menor en la industria, me dice que su hija mayor se va a casar y será abuela, eso la va a ser muy feliz.

Le pide perdón a su hija porque que se dejó llevar por personas que no eran buena influencia.

"Me dice que fueron desperfectos mecánicos, que no fue mano criminal que fue estrictamente un accidente”, resaltó Zulema Arroyo sobre el accidente de avión donde perdiera la vida junto con su equipo de trabajo y los dos pilotos.