Jenni Rivera no murió, según cambió su identidad, aquí las pruebas

En el marco del séptimo aniversario luctuoso de la famosa cantante nacida en Long Beach, California, Jenni Rivera, sus fanáticos comenzaron una fuerte investigación en redes sociales sobre su misteriosa e inesperada muerte y aseguran que sigue viva, aquí las pruebas.

La teoría surgió después de que Pepe Garza mostrara al mundo entero una inédita entrevista de la artista, en donde ella sospecha que su vida corre peligro, por lo que le pide al productor discográfico mexicano que la entreviste, sin saber que sería la última vez.

En Internet circulan varias "pruebas" de que la Diva de la Banda supuestamente está viva, habría sido protegida por el FBI luego de ser llamada por estos, así como lo informó en la entrevista jamás publicada con Pepe Garza.

Usuarios de Internet descubrieron un canal de YouTube de cocina en donde la mujer que describe y realiza las recetas habla igual a Jenni, lo que causó gran revolución entre los fanáticos de la Diva, pero esto no termina ahí, la sospechosa mujer también utiliza el lenguaje de los conocidos como "pochos", una mezcla de inglés y español, al igual que la cantante.

Como si no fuera suficiente, la dueña del canal I Cook U Cook We All Cook utiliza el prestigiado tequila de Jenni Rivera, bebida que lanzó antes de su fallecimiento, acción que hace que se sospeche aún más sobre lo ya comentado, sin dejar de lado que ahora la cuenta fue bloqueada y no se encuentra disponible en la plataforma.

Tras estas fuertes pruebas de que Jenni vive, los internautas sacaron a flote aún más publicaciones sobre la teoría y publicaron un video de YouTube en donde Chiquis Rivera, hija de la cantante aparece junto al Escorpión Dorado y según los jóvenes la también cantante habla como si su madre siguiera viva: "Mi mamá ya lleva veinte años cantando", comenta la joven.

La Chiquis habla como si Jenny siguiera viva, aquí las pruebas. pic.twitter.com/GmKNXWfhxh — Seth Treviño (@SethTrevi) 11 de diciembre de 2019

Sin embargo, esto queda como una teoría más de Internet, en donde constantemente se hacen este tipo de publicaciones, cabe resaltar que la familia de Jenni Rivera no se ha pronunciado ante este asunto y probablemente no lo haga, para no generar más polémica.