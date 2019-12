Jenni Rivera recibió amenazas de muerte; revelan audio inédito

EEUU.- Han pasado siete años de la terrible tragedia que le quitaría la vida a Jenni Rivera, sin embargo el reconocido productor Pepe Garza, a revelado una entrevista jamás publicada donde la cantante afirma haber sentido temor por supuestas amenazas de muerte.

En una entrevista con los hijos de "La Diva de la Banda", Pepe muestra el audio de una platica entre Jenni y el, algunos meses antes de su muerte.

En el audio se puede apreciar que efectivamente, Jenni cada fin de semana que viajaba por México ponía su vida en riesgo, sin embargo dejó claro que siempre lo hizo por amor a sus fans y a la música.

En la entrevista, la cantante también explicó que recibió varias llamadas anónimas que le advertían sobre no presentarse en Tampico o seria asesinada. Incluso el FBI intentó ponerse en contacto con ella por supuestas amenazas en Reynosa.

También se puede escuchar que al parecer Monterrey era un destino letal para Jenni, pues ella estaba consciente de que si pisaba un escenario en dicha ciudad, su vida corría un grave peligro.

Ante las fuertes declaraciones el productor preguntó a sus hijos si tenían ellos conocimientos sobre las fuertes amenazas y Chiquis dijo haberse enterado de una pero todo terminó bien.

Ese año si me acuerdo que mi mamá había comentado que le habían llamado para que no fuera a la ciudad en México, para que no la fueran a matar, ella siempre daba la cara, se encomendó a dios y fue y gracias a dios regreso bien

Entre las fuertes declaraciones se dio a conocer también una ocasión en la que la Diva tuvo que huir incluso descalsa entre la multitud por los rumores entre los asistentes sobre un supuesto grupo armado que se había infiltrado a uno de sus conciertos.

Es tan importante para mí lo que hago que soy una mujer muy valiente, sí, muy decidida y por eso estoy aquí, nadie sabe, incluso ni mi familia sabe, no saben mis amigos, no sabe nadie y así lo he decidido yo porque no quiero asustar más gente