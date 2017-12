Jenni Rivera, recordada por sus joyas prestadas, sus hijos

Cinco años sin un abrazo de mamá. Cinco años sin un cálido beso. Cinco años sin las divertidas ocurrencias que hacían reír a sus hijos. Cinco años sin su amiga y confidente.

Sin dudar alguna, la lamentable muerte de Jenni Rivera, aquella fatídica madrugada del 9 de diciembre de 2012, dejó un inmenso dolor en los corazones de sus cinco joyas prestadas, sus hijos Chiquis, Jacqueline, Mike, Jenicke y Johnny.

A lo largo de estos cinco años desde el fallecimiento de la cantante, sus hijos tratan de seguir su camino sin la presencia física de su mamá.

En una fecha tan dolorosa, como hoy cuando se cumplen cinco años de su muerte, sus hijos han compartido fotografías inéditas de su mamá, acompañadas de mensajes que dejan con un nudo en la garganta a los millones de fieles fanáticos de La Gran Señora.

La primogénita de Jenni Rivera, Chiquis, publicó una foto de cuando era una pequeña niña, sentada en el regazo de mamá.

Chiquis dedicó una de las canciones más hermosas del también fallecido Joan Sebastian, Eso y más, resaltando que han sido cinco largos años.

Por su parte, Jacquie compartió un bello pensamiento en memoria de su mamá.

Al igual que su hermana Chiquis, Mike Rivera publicó una foto cuando pequeño junto a su mamá, manifestando el no entender porque la vida hizo todo esto.

“Me levanto por la mañana y me pregunto por qué todo sigue igual. No puedo entender, no, no puedo entender cómo va la vida de la manera que lo hace. ¿Por qué mi corazón sigue latiendo? ¿Por qué estos ojos míos? ¿No saben que es el fin del mundo? Terminó cuando dijiste adiós”.