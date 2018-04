Jenni Rivera se manifestó ante su familia, asegura Rosie

México. Rosie Rivera, hermana de la famosa cantante Jenni Rivera, quien falleció trágicamente en diciembre de 2012 en un avionazo, asegura que su hermana se ha manifestado ante ella y su familia en distintas ocasiones.

A 5 años después de su muerte, Jenni Rivera se sigue comunicando con ellos, señala en entrevista Rossie, ofrecida en Ciudad de México.

Distintos portales de noticias reportan que Rosie se refirió al "espíritu" de Jenni Rivera.

"Días antes de que Jenni se fuera, discutimos acerca de la muerte. Ella decía que las personas que mueren siguen aquí de alguna manera y se comunican con nosotros. Yo le respondí que no creía en eso y le aclaraba: ‘No hermana, cuando la gente se muere, se va al paraíso y ya no vuelve'. Pero Jenni insistía en que hay algo más", recordó Rosie.

Rosie señala que en una ocasió, Sammy se levantó cantando muy bonito y le preguntó que quién la enseñó a cantar, y le contestó que su tía Chay.

"Me dijo que la había soñado, que la había visto en un escenario con su cabello esponjado y le dio el micrófono para que cantara. Cuando oí eso me llené de alegría", relata Rosie, quien agrega que una niña de cuatro años de edad no puede inventar eso.