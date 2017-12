Jenni Rivera y aquel video donde hablaba de la muerte

Tras las recientes declaraciones de don Pedro Rivera, en donde confesó que aún tiene dudas sobre el accidente que le quitó la vida a su hija Jenni, y a pocos días de conmemorar los cinco años de su muerte, apareció un video en el que la Diva de la banda da su opinión acerca de la muerte.

El video fue reposteado por la cuenta de Instagram del programa El Gordo y la Flaca y muestra fragmentos de una entrevista realizada a la cantante en el año 2007 por el reportero David Valadez.

El reportero compartió su video con el mensaje: “Aquí les comparto el famoso beso con Jenni Rivera en el 2007, vean lo que responde Jenni al preguntarle sobre la muerte”.

Aparentemente, la entrevista fue realizada a Jenni a su salida de una de sus presentaciones en el 2007.

Tras preguntarle a La Gran Señora si pensaba en la muerte, ya que es un tema muy común en el género del Regional Mexicano, ella respondió sin dudar:

“Fíjate mijo que no, no tengo miedo, claro que no queremos que nos suceda nada a ninguno, yo tengo hijos a los que tengo que sacar adelante, soy mamá, soy papá, soy hija, soy hermana, soy amiga y soy compañera”.