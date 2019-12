 Jenni Rivera y el video inédito tras ser amenazada de muerte

Jenni Rivera, cantante fallecida en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012, a la edad de 42 años, habría presentido su muerte y por eso le pidió al empresario Pepe Garza que la entrevistara y que después la publicara.

En entrevista con Elisa Beristáin para su programa Chisme No Like, Pepe Garza relata que Jenni Rivera lo buscó meses antes de su muerte, a manera de protección.

Me pidió meses antes de su muerte una plática y pidió que la publicara… En algún momento se sintió en alerta, sintió en peligro su vida y decidió que hubiera una entrevista para dejar testimonio", dice Garza.

Dicha entrevista, deja en claro Pepe Garza, se realizó varios meses antes del accidente en el que perdió la vida en diciembre de 2012.

En la entrevista que Jenni Rivera le concede a Garza ella habla de cosas importantes, por ejemplo, de que vivió muchas amenazas de muerte.

Iba a emprender un viaje, y me dijo ‘por si no vuelvo’, quiero que usted tenga esto (la entrevista)”, comparte Pepe Garza.

En todos estos años, Pepe Garza no había mencionado a nadie sobre la entrevista en cuestión, y cuando Beristáin le pregunta por qué ha esperado tanto tiempo para darla a conocer, responde:

Quise contribuir con algo que no estoy seguro si se sepa. Algo en mi corazón me dije, no sé por qué, pero sentí que era el momento."