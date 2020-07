Jennifer Aniston comparte fuerte mensaje sobre el uso de cubrebocas

Jennifer Aniston, actriz estadounidense mundialmente conocida por darle vida a Rachael en la serie "Friends", utilizó su influencia en las redes sociales y a través de una publicación en su cuenta de instagram llamó a sus seguidores a usar cubrebocas para prevenir más contagios del nuevo coronavirus.

Jennifer compartió una imagen donde usa un cubrebocas negro y escribió sobre la necesidad de su uso para aplanar la curva de contagios de Covid-19, a pesar de lo incómodo que pueda ser utilizarlos.

Entiendo que las máscaras son inconvenientes e incómodas. Pero, ¿no creen que es peor que las empresas cierren, que se estén perdiendo empleos y que los trabajadores de la salud estén llegando al agotamiento absoluto? Y este virus se ha llevado muchas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente

Escribió Aniston, quien señaló que si era peor usar un cubrebocas o ver cerrar empresas y que los trabajadores de la salud lleguen al punto de no poder dar atención por el número de contagiados.

Jennifer destacó que este equipo de protección personal no debe ser politizado, como muchas personas han afirmado que el gobierno quiere restringir sus derechos, sino que su uso no debería estar en debate, ya que el no usarlo puede afectar la vida de las personas.

“Realmente creo en la bondad básica de las personas, así que sé que todos podemos hacer esto, PERO aún hay muchas personas en nuestro país que se niegan a dar los pasos necesarios para aplanar la curva y mantenerse seguros. Las personas parecen preocupadas por el hecho de que sus 'derechos les sean retirados' al pedirles que usen una máscara. Esta recomendación simple y efectiva se está politizando a expensas de la vida de las personas. Y realmente no debería ser un debate”, escribió.

La actriz llamó a la sociedad a usar el cubrebocas y pedirle a las personas que también lo hagan. “Si te importa la vida humana, por favor, solo #usaunam**ditamascarilla y anima a los que te rodean a hacer lo mismo", agregó.

Hasta el momento, la publicación tiene 5 millones 819 mil 319 me gusta. Artistas como Julia Roberts, Ashley Benson, Matt Bomer, Oprah, entre otros, han comentado la publicación a favor de su uso.

