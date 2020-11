Jennifer Aniston: la diosa de las comedias románticas

Estados Unidos.- Sin duda alguna el papel que marcó a Jennifer Aniston en su carrera como actriz fue Rachel en la serie juvenil Friends (1994-2004), sin embargo, a pesar de ser ese su papel más recordado ahora y en un futuro muy lejano, Aniston ha interpretado a otros personajes igual de icónicos y cómicos dentro del universo de películas en las que ha figurado, muchas de ellas, hay que mencionarlo, dentro del genero comedia romántica. Aquí te presentamos algunas de las mejores comedias que Jennifer Aniston ha protagonizado.

En el año 1998, cuando Aniston aún se encontraba bien inmiscuida en Friends, la actriz de 51 años le tocaría protagonizar junto a Paul Rudd la cinta The Object of My Affection, adaptación del libro de Stephen McCualey que lleva el mismo nombre.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En The Object of My Affection a Aniston le tocaría interpretar a Nina Borowski, una mujer sumamente inteligente que vive en un departamento en Brooklyn. En una fiesta ofrecida por su hermanastra Constance (Allison Janney) y el esposo de esta Sidney (Alan Alda), Nina conoce a George (Paul Rudd), un joven homosexual que es maestro de primer grado. Por azares del destino George se muda al departamento de Nina (Aniston) y a partir de ahí empiezan a desarrollar una fuerte amistad.

Todo cambia cuando Nina queda embarazada de su novio Vince (John Pankow), quien a raíz de que se entera de que ella está esperando un hijo suyo se vuelve muy sobreprotector con ella, por lo que Nina se aleja de él y le pide a George criar juntos al bebé por un tiempo. Con el pasar de los días Nina se da cuenta que su amor por su mejor amigo gay va creciendo y no en un sentido de amistad sino como algo más. Tras eso Nina no perderá la esperanza de que este se pueda enamorar de ella, ya que una vez George le confesó haber tenido una novia cuando cursaba la secundaria.

12 años después, Jennifer Aniston aparecería junto a Gerald Buttler en la película The Bounty Hunter (El caza recompensas en Latinoamérica). En esta ocasión a Aniston le tocaría ponerse los zapatos de Nicole Hurley "Nic", una periodista que ha rompido su libertad condicional, por lo que contratan a su ex marido Milo Boyd (Gerald Buttler), un cazarrecompensas nefasto para que sea el encargado de buscarla. Durante la trama Milo se da percata de que entre su mujer y él nada es sencillo.

Un años más tarde, la actriz de Friends aparecería en Horrible bosses (Quiero matar a mi jefe en Hispanoamérica). En esta producción cinematográfica a Aniston le tocaría compartir pantalla junto a Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis.

Esta vez a Jennifer Aniston le tocaría interpretar el papel de una loca dentista ninfómana que acosa sexualmente a su asistente del consultorio dental Dale, interpretado por Charlie Day, quien junto a Nick (Jason Bateman) y Kurt (Jason Sudeikis), idean, después de una larga noche de borrachera, matar a sus jefes.

A la par que grababa Horrible bosses, Jennifer trabajaba con el gran ícono de la comedia estadounidense Adam Sandler en Just Go with It (Una esposa de mentira en Latinoamérica), producción en las que comparte pantalla con Nicole Kidman. Esta película está basada en una de 1969 titulada Cactus Flower.

En Just go it, a Jennifer aniston le toca interpretar a Katherine ayudante de Danny (Adam Sandler), mismo que es un cirujano platico muy reconocido. Katherine además es madre de dos pequeños niños. La trama comienza cuando Danny conoce a una bella chica llamada Palmer de la que queda profundamente enamorado tras una noche de sexo.

S embargo, al día siguiente Palmer descubre un anillo de compromiso en el pantalón de Danny, quien lo había conservado como un imán de mujeres que se apiadaban de él tras oír múltiples historias del maltrato que recibía por sus esposas inventadas, de ahí que Danny le explique a Palmer que esta a nada de divorciarse de su esposa, para poder mantener la mentira Danny deberá hacer un viaje a Hawái, en el que descubrirá de quién realmente está enamorado.