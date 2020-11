Jennifer Aniston: nueva Directora Creativa de la empresa Vital Proteins

El pasado miércoles 18 de noviembre, la famosa actriz, Jennifer Aniston, dio a conocer por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, la noticia su reciente incorporación al equipo de la exitosa empresa Vital Proteins, fundada en 2013 por Kurt Seidensticker, como Directora Creativa.

En dicha publicación, la bella directora de cine, informó que estaba confirmada su integración a la compañía estadounidense, manifestando que se encontraba muy emocionada de finalmente poder anunciar su unión a Vital Proteins como Directora Creativa. Asimismo relató que desde hace años comenzó a utilizar los productos de dicha marca, y fue debido a esto, que cuando le ofrecieron formar parte de la corporación, no dudo en tomar la oferta.

"Siempre he sido una defensora de encontrar el bienestar desde dentro hacia afuera, y estoy muy feliz de compartir la importancia del colágeno", relató.

"I’m so excited to (finally) announce that I’m joining @vitalproteins as the Chief Creative Officer. Years ago I started using Vital Proteins regularly... so when the opportunity presented itself to be a part of the brand in a bigger way, I jumped on it. I’ve always been an advocate for finding wellness from the inside out - and I’m so happy to share the importance of collagen. #StayVital More on THIS soon!" / (Estoy muy emocionada de, finalmente, anunciar que me uniré a @vitalproteins como Directora Creativa. Hace años comencé a usar Vital Proteins con regularidad... así que cuando se presentó la oportunidad de ser parte de la marca de una manera más grande, salté sobre ella. Siempre he sido una defensora de encontrar el bienestar desde adentro hacia afuera, y estoy muy feliz de compartir la importancia del colágeno. #StayVital ¡Más sobre ESTO pronto!)

Asimismo, compartió una fotografía a través de la plataforma, en donde se le ve muy contenta con una enorme canasta de productos Vital Proteins, asociación de la cual forma parte actualmente como Directora Creativa.

La imagen compartida por la protagonista del emblemático programa televisivo, Friends, tuvo alrededor de 2,336,390 likes, y cientos de comentarios por parte sus seguidores quienes la colmaron de emojis y frases como: "Yes! I need all your help!", "And it shows", refiriéndose a su felicidad; "Yay! I take vital collagen every day what a great brand", "This is amazing. I am all for this", "So happy babe! Congrats! Smoothie party please!", entre otros.

Vital Proteins es una empresa que se encarga de producir péptidos de colágeno a base de pasto, el cual es ideal para el cabello, la piel y las uñas. Asimismo promueve una dermis más lozana, cabello saludable, uñas fuertes, mejora la suavidad de la piel, ayuda a mantener huesos fuertes y sanos, contribuye a una dieta equilibrada. La glicina natural promueve sistemas inmunes digestivos y nerviosos centrales. Cabe aclarar que este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades.