Jennifer Aniston recibió cruel condición para estar en Friends

"Friends", una de las series más emblemáticas de la cultura pop, cumple 25 años de su estreno en televisión. Dicha serie capatulpó a la fama internacional a la actriz Jennifer Aniston, quien interpretó "Rachel Green" durante las 10 temporadas.

Aunque Jennifer Aniston hoy en día es una de las actrices más emblemáticas de la industria de Hollywood, para que pudiera protagonizar "Friends" la producción le puso una cruel condición. De acuerdo con el libro "Generation Friends: An Inside Look at the Show that Defined a Television Era", de Saul Austerlitz, se revela que la ex esposa de Brad Pitt fue sometida a las presiones de la industria por su físico.

Este libro fue lanzado recientemente con motivo del 25 aniversario de la serie "Friends"; Saul Austerlitz cuenta que Jennifer Aniston "fue obligada a perder 30 libras (13,6 kilos) si quería seguir en la industria de Hollywood" y por tanto para optar al papel de "Rachel Green".

Los Ángeles era un lugar muy duro para ser actriz, un lugar muy duro para ser mujer, y a su agente le costaba asumir esa situación.

El autor del libro narra como a la actriz la llamaron después de hacer una audición y le pidieron que fuera en mallas. "Eso va a ser terrible para mí", dijo supuestamente Jennifer a su agente que "se puso serio al respecto".

Saul Austerlitz resalta en esta parte del libro: "Aniston no estaba gorda en absoluto, todo el mundo podía ver lo preciosa que era, pero la cámara le sumaba 10 libras más".

Además de Jennifer Aniston, "Friends" lanzó al estrellato a David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Courteney Cox.