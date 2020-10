Jennifer Aniston reconoce que amará eternamente a Brad Pitt

México. La actriz Jennifer Aniston reconoce que amará eternamente al también actor Brad Pitt; ambos estuvieron casados cinco años y cuando permanecieron juntos se les reconoció también como "La pareja dorada de Hollywood", y cuando se separaron, en 2005, sus fans lamentaron profundamente su divorcio.

Sale nuevamente a la luz una entrevista que Jennifer Aniston dio años atrás a Vanity Fair y en la que reconoce que siempre amará a Brad Pitt, a quien describe como un gran compañero de aventuras, un hombre excepcional y se desvive con los mejores comentarios a su persona. Deja en claro que amaría a su exmarido por toda su vida.

Todavía me siento muy afortunada de haberlo experimentado. No sabría lo que sé ahora si no hubiera estado casada con Brad. Amo a Brad. Realmente lo amo. Lo amaré por el resto de mi vida", menciona en dicha entrevista Aniston.