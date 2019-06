Jennifer Aniston revela si Friends volvería a la pantalla chica

Jennifer Aniston dejó una pequeña esperanza entre los fans de la tan popular serie “Friends”, al dejar ver la probabilidad que se podrían reunirse todos los “amigos” de nuevo.

Friends es una de las series más populares de todos los tiempos, y sin duda a sus seguidores les encantaría que la serie volviera, es algo que siempre se cuestiona cuando alguno de actores de la entretenida serie es entrevistado.

El turno fue para Jennifer Aniston, quien a diferencia de sus compañeros, en una entrevista en el programa Ellen DeGeneres.

Y de pronto, la pregunta ahí estaba, podría “Friends” y su amigable elenco volver a la pantalla chica, si habría un remake, película o reunión de sus personajes principales.

Aniston al ver la euforia que la pregunta causó en el publico, no le quedó más que responder.

Bromeo y también respondió que ella podría volver a la serie si ninguno de sus otros compañeros quisiera, aunque en ese caso tendría que llamarse "Friend", en singular, por lo que como era de esperar el publico celebró su respuesta.

Cabe recordar que la popular serie se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC, y terminó el 6 de mayo de 2004. Durante sus 10 temporadas obtuvo diversos galardones, entre ellos seis Premios Emmy y un Globo de Oro, informó Telemundo.

Sin embargo, contrario a la felicidad que Jennifer Aniston dio a sus fans al dar la esperanza que la sería podría regresar algún dia, otra noticia de que la exitosa serie podría desaparecer de la plataforma de Netflix a finales del 2019, dejó desolados a sus seguidores.

Según informes de distintos medios, la serie podría abandonar Netflix muy pronto. Ya que surgen los rumones que Warner Media está viendo la idea de lanzar su propio servicio de streamign.

No sería raro ver que la serie abandone la plataforma. Ya que hace poco, The New York Times informó que Netflix paga mucho dinero por conservar los derechos de la trasmisión de Friends.

Así que los más probable es que la serie deje la plataformas a inicios del 2020, para evitar los elevados gastos.