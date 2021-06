Jennifer Aniston revela sus sentimientos verdaderos sobre su ex Brad Pitt

México. Los actores Brad Pitt y Jennifer Aniston, quienes estuvieron casados entre los años 2000 y 2005, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo y de su relación siempre se ha hablado en medios de comunicación.

En entrevista reciente con la revista People, Jennifer Aniston, quien tiene 52 años de edad, habló sobre la última vez que vio personalmente a Brad, esto durante 2020 en una lectura en vivo de guion de Fast Times at Ridgemont High.

E inesperadamente, Jennifer abrió su corazón y expresó lo que siente realmente por su expareja.

Brad y yo somos amigos, y hablamos, y no hay ninguna rareza en absoluto, excepto por todos los que probablemente lo vieron y querían que hubiera, o asumieron que había. Nos divertimos, y fue por una causa, CORE”, dijo la famosa actriz.

Además, Aniston, recordada por su participación en la serie de televisión Friends, que marcó a toda una generación años atrás, expresó también que no tiene en claro si desea casarse nuevamente.

Oh Dios, no lo sé. Estoy interesada en encontrar una pareja fantástica y simplemente vivir una vida agradable y divertirme con él. Eso es todo lo que debemos esperar. No tiene que estar grabado en piedra o con documentos legales.”