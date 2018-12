Jennifer Aniston rompe el silencio sobre sus matrimonios

Jennifer Aniston quien es todo un icono en Hollywood, reveló para la revista Elle aspectos muy importantes de su vida, los más destacados sin duda alguna fueron los matrimonios que tuvo.

Como todos saben la actriz estuvo casada con Brad Pitt y tiempo después lo volvió hacer con el comediante Justin Theroux con quien se pensó tendría un matrimonio largo pero no fue así pues solo estuvieron dos años juntos.

"En lo personal considero a mis matrimonios muy exitosos. Cuando llegaron a su fin, fue una elección que se tomó en conjunto porque elegimos ser felices, a veces la felicidad ya no existe dentro de ese arreglo", expresó Jennifer Aniston.

Y es que muchos pensaran que el matrimonio de la guapa rubia con Brad Pitt, la pudo haber dejado marcado pero no fue así, pues cuando el histrión decidió formar una familia con Angelina Jolie, los tabloides y fans de la famosa, pensaron que seria lo peor para ella, pero decidió salir adelante.

Claro, no todos los momentos se sintieron fantásticos. AL final esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación por miedo, dijo Jennifer Aniston.