Jennifer Aniston y Brad Pitt, ¿buenos amigos o algo más? Esto dice Matthew McConaughey

Estados Unidos.- No hay duda de que el mundo de los espectáculos ha regalado al público grandes amoríos entre actores, historias de amor que parecen haber salido de una digna producción hollywoodense. Uno de ellos fue el romance entre Bradd Pitt y Jennifer Aniston, quienes duraron casi 5 años casados, hasta que Pitt se enamoró de Angelina Jolie mientras grababan Mr. & Mrs. Smith. Sin embargo, a pesar de los años que han transcurrido desde su divorcio, en fechas recientes han corrido rumores de un posible amorío entre los actores.

Tales suposiciones han tomado fuerza a raíz de que ambos actores coincidieran en el programa televisivo Fast Times at Ridgemont High dirigido por Matthew McConaughey, ganador del premio Oscar por la película Dallas Buyers Club, el cual realizó una videoconferencia con un propósito benefico.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además de Aniston y Pitt, en la reunión virtual también estuvieron presentes los actores Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend y Ray Liotta.

En este programa virtual Aniston y Pitt participaron en una dinámica que consistía en leer juntos una escena con algo de candencia. La actriz de Friends dijo "Hola Brad, ya sabes lo mono que eres y siempre lo he pensado. Creo que eres sexy. ¿Te vendrías conmigo?, todo bajo la narración de Morgan Freeman. En ese momento los seguidores de la "pareja de buenos amigos" enloquecieron, mientras que Matthew McConaughey era testigo directo del incómodo momento entre los famosos.

Días después del tenso momento protagonizado por Jennifer Aniston y Brad Pitt, Matthew fue invitado al programa Watch What Happens Live en el que se le cuestionó sobre si había notado algo entre el actor de Troya y la actriz de Friends, ante el cuestionamiento el actor respondió en tono de broma "¿pude sentir la tensión de Brad a través de la pantalla? Era muy palpable. Sí, sí. Muy palpable" y añade en el mismo tono "me di cuenta luego de que había un montón de cosas que ver con ellos", después, poniéndose serio afirmó que no percibió nada, pero que fue un gran tema de debate.

Para aquellos que esperan con ansias que Brad Pitt y Jennifer Aniston retomen el amor que tiempo atrás dejaron, siempre les quedará como consuelo los dos encuentros que han tenido entre 2019 y principios de 2020, el primero en el Anual Screen Actors Guild Awards, histórico reencuentro entre ambos actores y, el segundo, su perfecta química en los Globos de oro de principios de este año.

Algo que también hace coincidir a ambos actores son sus preferencias electorales, ya que ambos apoyan al candidato demócrata Joe Biden. El 23 de octubre la actriz de The Morning Show subió una fotografía a su Instagram en la que se ve que se encuentra depositando su boleta electoral en el buzón. Junto a la foto, la actriz adjuntó un texto en el que da a conocer que ella votó por Joe Biden, además denuncia que el actual presidente "ha decidido que el racismo no es un problema", entre otros aspectos en los que la actriz no está de acuerdo con las políticas de Donald Trump.

Por su parte, un día después, el 24 de octubre, Brad Pitt narró un video de campaña para Biden, en el cual menciona que Estados Unidos es para todos aquellos los que lucharon por él y que los estadounidenses necesitan a alguien que sea empático con "sus sueños, sus esperanzas y su dolor".