Jennifer Esposito aclara comentario sobre Bradley Cooper y Lady Gaga

Jennifer Esposito, actriz estadounidense, aclaró su controvertido comentario ante el supuesto romance entre su ex esposo Bradley Cooper y Lady Gaga. Desde su presentación en los Premios Oscar, fue innegable la química entre los protagonistas de la película "Nace una estrella".

El pasado lunes Jennifer Esposito comentó una publicación de Instagram del humorista David Space, en la que este preguntaba directamente a sus seguidores: "¿hay alguna posibilidad de que esos dos no estén folla...?". En referencia a dicho comentario sobre Lady Gaga y Bradley Cooper, la actriz comentó un sarcástico "Ja".

El comentario de Jennifer Esposito ha sido duramente criticado por quienes consideran que debería haberse mostrando más cauta, en especial teniendo en cuenta su conexión con el actor Bradley Cooper.

Ahora Jennifer ha querido aclarar cuál era su intención al escribir ese escueto "ja" que, por otra, ni siquiera iba dirigido a nadie en concreto (Bradley Cooper y Lady Gaga). A tráves de un video en Instagram comentó:

Me reí literalmente con eso porque me pareció que lo que decía era muy atrevido y lo encontré gracioso. Se me está permitido pensar que algo es gracioso.

"Hay muchos asuntos en nuestro país y en este mundo que merecen nuestra atención, y desearía que se prestara aunque fuera un minuto de toda esta locura y sin sentido a las cosas que de verdad importan", señaló Jennifer Esposito, quien insiste en que no puede siquiera valorar la relación entre su exmarido Bradley Cooper y la estrella del pop Lady Gaga

No vi los Oscar, no sé lo que sucedió, ni me importa. Solo escribí un comentario en algo que me pareció divertido. Descubrir que la gente se está formando todo tipo de opiniones sobre mí, o ellos...es una locura.