Jennifer Garner es la mujer más bella del mundo

Jennifer Garner es reconocida como la mujer más bella del mundo, por la revista People.

La actriz fue seleccionada por sus grandes logros en su carrera, el trabajo benéfico y por la crianza de sus tres hijos.

Jennifer es fundadora de una compañía que se dedica a vender alimentos orgánicos para bebés de nombre "Once Upon a Farm" y también es embajadora del grupo defensor de los derechos de los niños "Save the children".

Cuando Jennifer se enteró de la gran noticia, aseguró a la revista que nunca se consideró "una de las chicas bonitas" mientras vivía en West Virginia.

La actriz contó que para vestirse prefiere ropa casual y deportiva e incluso cuando se maquilla sus hijos le preguntan: ¿Puedes lavarte la cara? ¿Puedes atarte el pelo y ponerte anteojos y una camiseta?, y asegura que lo siente como un cumplido.

Ellen DeGeneres se encargó de revelar la nueva portada de la revista People en su programa.

Cabe recordar que la noticia del divorcio de Jennifer Garner y Ben Affleck llegó a solo un día de que el actor terminara un tratamiento por su alcoholismo, que lo llevó a estar internado 40 días.