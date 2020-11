Jennifer Lawrence revela qué la obligó a de actuar un buen tiempo

Estados Unidos. Jennifer Lawrence, quien filmará pronto su nueva película al lado de Leonardo DiCaprio y se titula No mires hacia arriba, confesó recientemente en una entrevista que años atrás dejó de trabajar porque sentía que ocupaba un descanso, unos meses sin sentir estrés ni llevar la vida tan complicada que tenía laboralmente hablando.

En distintos portales de noticias se informa que Jennifer Lawrence, quien ha protagonizado cintas exitosas como Los juegos del hambre, tomó un descanso que consideró necesario porque sencillamente sentía que no podía más con la vida que estaba llevando entre rodaje tras rodaje de sus películas.

Foto de Instagram

Desde Winter's Bone hasta The Hunger Games, el currículum de Jennifer Lawrence está lleno de grandes películas, y es que desde antes de su adolescencia vivía únicamente para estudiar, aprender y entregarse por completo al mundo de la actuación que tanto le gusta, por lo que muy pocas veces se daba el gusto de descansar.

Jennifer pudo ganarse con su trabajo el respeto de los cineastas independientes, pero cuando consiguió su papel en Winter's Bone, comenzó a recibir atención de los principales medios de comunicación y eso la emocionó, la comprometió a ser mejor como actriz y también la llenaba de estrés.

Winter's Bone le valió a Jennifer Lawrence su primera nominación al Oscar en 2011 y su segund, la cual fue acompañada de una victoria, llegó solo dos años después para Silver Linings Playbook, cuando solo tenía 22 años.

Y el haber trabajado en American Hustle y Joy le valieron dos nominaciones más al Oscar. Entre 2011 a 2016 lanzó tres películas al año y entre 2017 y 2019 solamente lanzó una película al año.

Y mencionó también que con tanto trabajo que tenía sentía que estaba perdiendo un poco el control de ella misma.

Me di cuenta de que necesitaba tomarme un tiempo. Quiero decir, todos sentimos eso, como que todos necesitaban un descanso, sobre todo el público de mí", y por eso fue que se lo tomó.

Foto de AP

Jennifer pronto comenzará la filmación de Don't look up (No mires hacia arriba), del cineasta Adam McKay y en la que también participarán otros actores como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande y Cate Blanchett.

No mires hacia arriba es una producción para la plataforma Netflix la cual contará la historia de dos astrónomos que deben afrontar la difícil empresa de advertir al mundo entero que se aproxima un asteroide a la tierra y la destruirá.

Jennifer Lawrence comenzó a llamar la atención del mundo como actriz con su participación en la exitosa saga de The Hunger Games y además obtuvo el Oscar a la mejor actriz por el filme Silver Linings Playbook (2012), además ha actuado en otras grandes producciones de Hollywood como Winter's Bone (2010), American Hustle (2013) y Joy (2015).