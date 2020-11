Jennifer Lawrence y las películas que marcaron su carrera antes de "Hunger Games"

Aunque ya han pasado algunos años desde su último protagónico en la saga de los Juegos del Hambre desde el estreno de Sinsajo: parte 2 en 2015, Jennifer Lawrence la joven actriz también tuvo otros grandes logros antes de tomar el papel de audaz Katsiss Everdeen.

Nacida en agosto de 1990, Jennifer Lawrence comenzó a ver su talento histronico cuando solo tenía 14 años pese a que no tuvo el apoyo de sus familiares, en 2006 formo parte de la serie de televisión Company Town, seguida de otros roles secundarios, no fue hasta 2008 cuando Jennifer Lawrence formo parte del primer filme cinematográfico de su carrera titulado Garden Party que a pesar de no tener el éxito esperado años después formo parte de otros proyectos que la llevaron a desarrollar más sus capacidades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En este sentido, te presentamos las películas más destacadas de la carrera de Jennifer Lawrence antes de que fuera mundialmente conocida por interpretar al Katniss Everdeen en los Juegos del Hambre.

Winter's Bone 2010

Winter's Bone estrenada en el año 2010, dio a Jennifer Lawrence la oportunidad de protagonizar el papel de Ree Dolly una joven de 17 años que se ve envuelta en crímenes para poder salvar la economía de su familia y el bienestar de sus hermanos, papeles que le dio el galardón a ser nominada a los premios Óscar a la mejor actriz en 2010.

X-Men: Primera generación 2011

Aunque muchos la han de recordar en esta película con la interpretación de Raven Darkholme o Mística en el universo ficticio de Marvel perteneciente a X-Men, aunque su aparición fu muy fugaz en el largometraje, este papel le sirvió a Jennifer Lawrence como una preparación otros retos que años adelante enfrentaría, pues tan solo el maquillaje tardaba aproximadamente 8 horas.

Pese a que Lawrence también conto con papeles importantes en Garden Party, The Poker House, The Burning Plan y The Beader esta última en la que compartió escena con Mel Gibson no fueron tan reconocidas por el público, como lo fue con filmes anteriores.