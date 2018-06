J.Lo muestra su madura relación con Alex Rodríguez y Marc Anthony

Jennifer López demostró la madurez de su relación con Alex Rodríguez al posar junto a su ex pareja y padre de sus hijos, Marc Anthony, durante un recital de baile de su pequeña hija.

Toda la familia se unió para apoyar a la hija de Jennifer López y Marc Anthony, Emme Maribel de 10 años de edad. Al igual que a las hijas de Alex Rodríguez, Ella Alexander y Natasha Alexander de 13 años de edad, durante la noche del pasado miércoles en la ciudad de Miami.

#familiaprimero Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 13 Jun, 2018 a las 7:38 PDT

La noche del gran recital de las pequeñas inició con el gran talento de la cantante como sus maquilladoras, mientras que los padres de las niñas se mostraron muy orgullosos en la fotografía grupal.

“En mi llamado de maquilladora”, aseguró J.Lo en una instantánea en su cuenta oficial en la plataforma de Instagram.

Por su parte, Alex compartió un video del viaje en automóvil que realizaron hasta el lugar del evento, en las imágenes se puede apreciar al hijo de Jennifer, Maximilian David de 10 años de edad.

Las pequeñas subieron al escenario en el recital con un grupo que la acompañó a interpretar los grandes éxitos de Jennifer López, entre ellos: "Jenny from the Block" y "On The Floor", mientras que los videos oficiales de la cantante eran exhibidos en una pantalla detrás de los bailarines.

La cantante no pudo contener su emoción y humor mientras animaba a las pequeñas a lo largo de la presentación. En un momento, ella aseguró: “¡Me están matando ahora mismo!”.