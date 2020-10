Jennifer López cambia de look y a sus 51 años luce de 18

México. Jennifer López cambia de look y a sus 51 años de edad luce como de 18. La actriz y cantante sorprende con sus constantes cambios de look a sus fans y ahora impacta en Instagram porque se muestra con una nueva apariencia, se ve mucho más joven y se lo hacen saber inmediatamente.

Jennifer López, cantante de éxitos musicales como On the floor y El anillo, impresiona a sus millones de seguidores en Instagram al publicar una nueva imagen suya en la que se ve bastante rejuvenecida.

Volver a lo básico", escribe JLo en la fotografía donde luce más joven, y es que aparece con extensiones, la pose que hace la hace verse bastante rejuvenecida y la iluminación juega un papel importante también. " JLO te ves más joven que yo y tengo 22", "Ella tiene 18 años", le escriben algunos fans.

La famosa pareja sentimental de Álex Rodríguez presume una cabellera larga y ondulada que llevaba con un corte en ‘V’, además de tener también un nuevo flequillo en tendencia llamado "fleco tipo cortina".

Jennifer siempre se las ingenia para dar de que hablar y ahora lo consigue con esta nueva fotografía suya, la cual le está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales, donde tiene millones de seguidores.

Jennifer Lynn Lopez Rodríguez es el nombre completo de JLo y es originaria de Nueva York, Estados Unidos ( 24 de julio de 1969); según Wikipedia, es también actriz, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa y empresaria.

En 1991 consigue su primer trabajo como bailarina y en 1997 decidió dedicarse profesionalmente a la actuación, por lo que logra el protagónico en cine de la película Selena, donde interpreta a Selena Quintanilla, quien murió asesinada en marzo de 1995.

Otras de las primeras películas en que actúa son Anaconda, Nunca más, Sueño de amor, El plan B y Out of sight, y en 1999 debuta como cantante con el tema If you had my love, que fue número uno en Billboard Hot 100 y con su álbum On the 6 (1999), gozando de gran éxito en el mercado internacional.

Pronto en cine Jennifer López y Maluma

Jennifer López compartió en días pasados con sus seguidores en las redes sociales las primeras imágenes de la película Marry Me, la cual protagoniza junto al cantante colombiano Maluma y el actor estadounidense Owen Wilson.

Marry Me fue dirigida por Kat Coiro y se estrenará en febrero de 2021, según dio a conocer la misma cantante. En dicha cinta, Maluma hace su debut en el cine después de posicionarse como uno de los representantes del género urbano más importantes y exitosos.

Jennifer López no solo ha triunfado como cantante, sino que también como actriz. Su última cinta es Hustlers (2019), y por su trabajo en ella volvió a estar nominada a los Globos de Oro pero como Mejor actriz de reparto.

En el terreno musical ha lazado hasta ahora ocho álbumes de estudio y cuenta con canciones tan exitosas como Jenny from the Block, Get Right, I'm Glad y El anillo, entre muchas más.