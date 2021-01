Jennifer López como todo un ángel y más sensual que nunca, en su nuevo video "In the morning"

A fines de noviembre pasado la cantante estadounidense Jennifer López, "rompió el internet" al publicar en su redes sociales la portada de su nuevo sencillo "In the morning", en la que se mostró ante sus millones de seguidores completamente desnuda. En dicha portada mostró su cuerpazo de acero, dejando sin palabras a sus seguidores. "Poder, belleza, fuerza, mujer", fue uno de los muchísimos comentarios en su publicación.

"Si me amas dilo por la mañana, no solo por la noche, solo cuando quieres mi cuerpo...dices que soy real, soy la indicada, pero solo cuando estas con sustancias tu me dices que me necesitas, quieres verme, pero solo cuando quieres algo", dice una parte de la letra de la nueva canción de Jennifer López.

La mañana de este miércoles en sus feed de Instagram, J.Lo compartió un adelanto de lo que será el video musical oficial de "In the morning". Si la portada del sencillo te dejó sin palabras, las imágenes del teaser provocarán un doble efecto. La prometida del ex beisbolista Alex Rodríguez, muestra su espectacular anatomía al desnudo luciendo como todo un ángel caído del cielo.

En su post escribió: "y amaba a un chico incluso más de lo que se amaba a sí misma". Con su nuevo lanzamiento musical, la cantante y actriz nacida el 24 de julio de 1969 en el barrio del Bronx en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, manda un poderoso mensaje de amor propio a sus fans. "Estoy tan emocionado de que veas el video oficial de 'In the morning'".

Está lleno de simbolismo sobre una relación oscura unilateral y la comprensión de que tú no puedes cambiar a nadie más, solo puedes cambiarte a tí mismo; haz crecer tus propias alas y aléjate de cualquier persona o cosa que no valore realmente todo lo que tienes para ofrecer.

Sus seguidores han expresado su sentir ante estas imágenes de la ex esposa del cantante de origen boricua Marc Anthony. "Gracias por esta obra maestra Jen, lo amamos", "es asombroso", "amo tanto esta obra maestra reina, mejor video del año, estoy tan orgulloso de ti ❤️", "es tan hermoso", "esto es tan cierto gracias por el mensaje", "todo lo que representaba este video es bello", "solo un recordatorio, mantengan el distanciamiento social de las personas tóxicas después de que termine el encierro", y muchos más.

Por otra parte Jennifer Lynn López Rodríguez, nombre completo de la artista, sumará otro papel a su carrera cinematográfica como agente del FBI en "The Cipher", una adaptación a la gran pantalla de la novela homónima escrita por Isabella Maldonado, informó la prensa especializada en Hollywood.

La actriz de origen puertorriqueño encarnará para Netflix a una agente del FBI que investiga un caso sobre un asesino en serie, que va dejando pistas sobre sus crímenes en internet para llamar la atención y complicar aún más la investigación. Jennifer López también será productora del filme, uno más de su lista de proyectos para los próximos meses.

Después de su éxito con "Estafadoras de Wall Street", J.Lo estrenará en mayo próximo "Marry me", una comedia romántica en la que comparte protagonismo con el reguetonero colombiano Maluma y en la que los dos artistas interpretan a una exitosa pareja de cantantes que rompen su relación horas antes de contraer matrimonio, delante miles de seguidores y tras haber lanzado una canción sobre el esperado enlace.