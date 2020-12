Jennifer López con peinado y maquillaje de lujo lista para Año Nuevo

Jennifer López de 51 años de edad ya se prepara para decirle adiós al 2020 y entregarse por completo para el Año Nuevo, pues ella desea mucho éxito tanto para su carrera, como para los suyos, por lo que ya se preparó para recibir el 2021 como una verdadera diva y lo hizo con un peinado de lujo que enamoró a más de uno, pues parecía una verdadera muñeca.

En la foto se puede ver a Jennifer López originaria de Nueva York, pero con raíces puertorriqueñas, con un peinado ondas demasiado elegante con el que se miraba muy guapa, pues es bien sabido que la cabellera de la cantante siempre ha sido muy abundante y este peinado de lujo fue el indicado para que ella, cerrara el año de una manera muy glamorosa.

Tal parece que la diva del Bronx, decidió hacerse un retoque de última hora, pues al parecer se puso un tratamiento para fortalecer el cuero cabelludo, se dio un retoque de color dorado al igual que ella y finalizó con el recorte de algunas puntas dañadas ocasionadas por el clima, ya que verse bien es esencial para la también actriz de cine.

Su maquillaje también se convirtió en la sensación total, pues era demasiado glamorosa al igual que ella, incluso su labial fue uno de los más cuestionados, ya que sus seguidores le preguntaron que tono era y de que marca pues el look que se cargaba la artista era perfecto para una celebración de Año Nuevo y más si tiene a los famosos styles a su lado.

Algo que siempre les ha gustado a los fans de Jennifer López es la mirada tan perfecta que tiene pues provoca varias sensaciones desde coqueteos hasta intimidar a cualquiera, el punto es que la intérprete de Get Right siempre provoca algo con sus profundos ojos los cuales decora con las mejores sombras para verse radiante.

Jennifer López con su look de ensueño/Instagram

"Todo se puede con la cantidad de dinero que gana, tratamientos, cirugías,ropa", "Quiero que me arreglen el cabello así con extensiones y profesional, para ver como quedo", "Yo también estoy como una barbie, pero con unas poquitas libras de más", "Cuando te hacen un maquillaje súper chingón wow parece otra", le escribieron a Jennifer López en redes.

Pero no todo es miel sobre hojuelas en la vida de Jennifer López pues a los haters no les gustó del todo el look de la cantante y le dijeron que abusó de los filtros de las redes sociales, aunque ella lejos de caer en provocaciones, prefirió quedarse callada, pues la guapa mujer nunca ha querido hacer guerra en redes sociales, ya que no le interesa para nada.

Regresando más con la personalidad de Jennifer López a muchos les gusta que es una mujer franca, pero siendo educada, pues ser grosera no es parte de la vida de la guapa mujer que ha sabido perdurar en el mundo de la farándula con el paso del tiempo, incluso hace poco estuvo en el Super Bowl donde dio un show único a lado de Shakira.

Jennifer López también se ha ganado el cariño del público con el paso del tiempo, pues en una época era tachada de soberbia y creída, pero con el tiempo la guapa mujer se fue dando a conocer cada vez más a nivel personal hasta que de pronto muchos se enamoraron de su persona.

Cabe mencionar que Jennifer López tiene una relación muy estable con su prometido Alex Rodríguez con quien siempre se le ve a la diva del Bronx y a pesar de los escándalos que se han dicho sobre su galán de supuestas infidelidades, ella sigue con él dejando en claro que todos son chismes.