Jennifer López custodia su belleza rodeada de policías de Miami

Estados Unidos.- Creyeron que se trataban de los modelos para su nuevo video musical, pero no es así, la cantante Jennifer López fue custodiada en Miami mientras graba un proyecto al lado del cantante Rauw Alejandro, desatando furor entre sus fanáticos.

Esa belleza y sensualidad tuvo que ser custodiada por el Departamento de Policía de Miami, pero por apuestos elementos, que no de no confirmar que eran del organismo sus seguidores no se enterarían que se trata de profesionales, ya que entre comentarios hablaron sobre el tema.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A través de la cuenta oficial de Instagram del Departamento, se publicó una fotografía de la hermosa estrella latina-estadounidense, mientras es custodiada por elementos de seguridad, vistiendo un atuendo juvenil y a la moda compuesto por shorts cortos de mezclilla, un brasier brillante, una camisa blanca encima, gorra, tenis y accesorios.

Leer más: "Amigos a lo suyo": La recomendación de Juan José Origel a famosos en la política

La hermosa cantante Jennifer López vuelve a hacer de las suyas, recibiendo un gran número de comentarios. A través de Instagram adelantó que está trabajando en su nuevo video musical para el tema 'Cambia el paso', una colaboración con Rauw Alejandro, el cantante del momento.

JLO, también conocida como la Reina del Bronx, continúa muy enfocada en su carrera musical y qué mejor que impulsarla fusionándola con su faceta actoral, pues muy pronto se estrenará una película que protagonizará con el colombiano Maluma, esto en su debut, y ambos estarán a cargo de la banda sonora, así que se viene una gran producción.

La película lleva por nombre "Marry Me", una dirección de Kay Coiro, escrita por John Rogers, Tami Sagher y Harper Dill basada en la novela con el mismo nombre de Bobby Crosby. A pesar de que planeaba estrenarse el 12 de febrero de 2021, pero debido a la Covid-19, se aplazó hasta el 11 de febrero de 2022.

Jennifer Lopez recuerda con cariño a Selena Quintanilla

Síguenos en