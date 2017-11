Jennifer López deja ¡sin aliento con un pícaro atuendo!

Si alguien sabe cómo alborotar las hormonas de sus millones de seguidoras, ella es J.Lo.

En sus redes sociales compartió una foto que ha subido la temperatura. Y no es para menos. Jennifer López luce un body de terciopelo muy sexy, que deja al descubierto gran parte de su cuerpo.

Dicho atuendo, bastante osado por cierto, lo usó la Diva del Bronx en su presentación en Dubai.

Junto con la fotografía, Jennfier López escribió:

Rápidamente comenzó a recibir cientos de comentarios, desde quienes se preguntaron: “¿Cómo refleja esta imagen lo que estás publicando?”, hasta los que quedaron encantados:

No conforme con el revuelo que causó su foto en ese body, posteriormente la novia de Alex Rodríguez publicó otra foto igual de sensual:

Hace unas semanas la cantante llevó su gira por Dubái, y resultó todo un éxito, sin embargo antes de su show JLo se tomó una provocativa selfie en un entallado traje Balmain, que dejó sus bien formadas piernas y por poco muestra algo más íntimo.

Su pequeña minifalda sólo confirmó lo que muchos ya saben… que la boricua luce mejor que nunca.

La cantante y el ex beisbolista engalanan la más reciente edición de Vanity Fair.

En una parte de la entrevista, la cantante cuenta que fue ella quien se animó a acercarse por primera vez a Alex Rodríguez.

Fue en el invierno del año pasado, mientras Jennifer Lopez comía en Beverly Hills, cuando vio a Alex Rodríguez pasar por delante de ella.

“Estuve a punto de gritarle: ‘¡Alex!’, pero soy de lo más tímida en ese tipo de situaciones”, confesó J.Lo.

Cuando salió a la calle, él seguía allí, aunque dándole la espalda a Jennifer Lopez.

“La verdad es que me podría haber marchado y ya está. Pero me acerqué a él, le di un golpecito en el hombro y le dije: ‘Hola’. Venía de hacer la promoción de mi serie Shades of Blue (en la que la actriz interpreta a Harlee Santos, una agente del cuerpo de policía de Nueva York), así que iba caracterizada de mi personaje, en plan masculino: botas Timberland, vaqueros, pelo corto y rizado. Él me miró. Le dije: ‘Soy Jennifer’. Me contestó: ‘Pero qué guapa estás’”.