Jennifer López deslumbra con vestido de gasa transparente y en brazos del amor de su vida

México. Jennifer López no deja de sorprender en Instagram con la belleza que se carga y tampoco con lo que se pone. La guapa cantante de temas como On the floor es una de las celebridades mundiales más famosas y se caracteriza por vestir siempre elegante e impone moda en muchas ocasiones.

En una imagen que comparte en Instagram, Jennifer López aparece junto a Álex Rodríguez, el amor de su vida, y porta un vestido largo de gasa transparente con estampado texturizado blanco; tenía las mangas largas y diamantes en los puños.