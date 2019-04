Jennifer López desmiente la cancelación de su boda con A-Rod

Jennifer López y Alex Rodríguez se la pasan derrochando más amor desde que el esperado anillo de compromiso fue entregado. Tal parece que muchos quisieran que esta historia termine y para prueba, son los rumores que surgieron en torno a la pareja.

Supuestamente la cantante Jennifer López habría cancelado los planes de boda con el ex beisbolista Alex Rodríguez. Sin embargo J.Lo se ha encargado de desmentir todo eso negativo a su alrededor. Este fin de semana compartió en sus Instagram Stories una foto junto a su futuro esposo.

La también actriz ha aplicado ese dicho que dice, una imagen dice más que mil palabras.

Foto: Instagram Stories @jlo

Además, este fin de semana aprovecharon para visitar a unos amigos en Waco, Texas tal y como publicó el deportista en sus redes sociales. "Gracias por recibirnos", expresó A-Rod al matrimonio formado por Joanna Stevens y Chip Gaines, con los que pasaron una agradable velada.

Por otra parte Jennifer López contó en el programa de radio Cubby & Carolina In the Morning que de momento, no habían podido empezar con los preparativos de la boda y explicó cuál era el motivo principal, por el que no sabía cuándo podrían darse el "sí, quiero".

Todavía no hemos planificado nada, ¡acabamos de comprometernos!

"Justo después empezamos a trabajar y aún vamos a seguir así el resto del año, así que no sé qué va a pasar. No hemos decidido si vamos a encajarlo en algún momento o vamos a esperar, realmente no lo sé", comentó la Diva del Bronx.