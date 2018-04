Jennifer López, como diosa hindú, presenta "El anillo"

Jennifer López eligió los Premios Billboard Latino para presentar su nuevo sencillo, "El anillo". Y no fue una actuación cualquiera.

Jennifer López ofreció una espectacular presentación de su nueva canción. Foto: AP

Con una puesta en escena que en ocasiones recordaba a la de Beyoncé embarazada en los Grammy 2017, Jennifer López empezó a cantar desde el interior de una enorme flor de loto, instalada en el centro del escenario y acompañado por una decena de bailarinas. Pero el espectáculo no acabó ahí.

Foto: AP

Vestida como una diosa hindú, Jennifer López asombró a los asistentes de los Premios Billboard Latino con casi tres minutos de una coreografía imposible con un aro gigante.

"El anillo", el nuevo tema en español de la Diva del Bronx, cuenta en su videoclip con la participación del actor español Miguel Ángel Silvestre.

Foto: AP

Te comparto el nuevo video musical de J.Lo:

"Que ganas tengo de que vean el nuevo vídeo de JLo", explicaba el intérprete en una publicación en Instagram.

"Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que la vi bailar y cantar Jenny from the block", añadío Miguel Ángel Silvestre, que también acudió a la gala celebrada en Las Vegas.