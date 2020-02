Jennifer López en el Super Bowl: sus dos poderosos mensajes políticos

Miami, Florida.- Jennifer Lopez y Shakira convirtieron el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en una gigantesca fiesta de baile latino, asombrando a la multitud con sus éxitos más grandes. El show en el Hard Rock Stadium fue una celebración de gran energía de la cultura latina; ambas mujeres mostraron voces voladoras y rutinas de baile estruendosas.

Pero no todo fue fiesta en el halftime show del Super Bowl LIV, donde Kansas City (después de 50 años), fue el ganador de la 100ª temporada de la NFL y de el 54º Super Bowl, venciendo a San Francisco 49ers, con un resultado final de 31 puntos a 20 puntos. En su parte del show del medio tiempo, Jennifer López alzó la voz a su manera por dos importantes situaciones que están ocurriendo y no pueden ser ignoradas.

Luego de interpretar "On the floor" varios niños dentro de unas jaulas, entre ellos su hija Emma, salieron a escena. La hija de J.Lo y Marc Anthony comenzó a cantar "Let's get loud" (tema álbum "On the 6" de su mamá).

Emme se unió a la protesta política de su mamá. Foto: Larry W. Smith / AFP

Emme Maribel Muñiz López heredó el talento artístico de sus padres Jennifer López y Marc Anthony. Foto: Angela Weiss / AFP

Los niños en jaulas iluminadas que rodearon el escenario, era una referencia clara a la política de "tolerancia cero" de la administración del presidente Donald Trump lanzada en 2018, que vio a miles de niños separados de sus padres en la frontera.

Jennifer López posteriormente regresó al escenario usando sobre su atuendo plateado una capa de plumas con la bandera estadounidense, que luego levantó para revelar la bandera de Puerto Rico, el territorio de los Estados Unidos que lucha tras los terremotos y un huracán devastador; el presidente Donald Trump casi no ha prestado atención a la isla boricua en momentos de crisis.

Con el respaldo de Shakira en la batería, madre y la hija cantaron juntas; Emme comenzó con algunas líneas de "Born in the USA" de Bruce Springsteen, antes de pasar a "Let's get loud".

Cabe mencionar que la capa que usó la "Diva del Bronx" con la bandera de Puerto Rico para el show del medio tiempo del Super Bowl LIV, fue realizada por Versace con 40 mil plumas y 2 mil cristales para la estrella.