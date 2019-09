Jennifer López enseña escote de infarto en Canadá

La famosa cantante y actriz estadounidense Jennifer López visitó Toronto, Canadá, para promocionar "Hustlers", su nueva película, y llamó la atención porque lució un vestido en color mostaza que le permitió mostrar un escote de infarto.

Durante su paso por la alfombra roja, en el evento, Jennifer López acaparó miradas, según reporte en distintos portales de noticias, e hizo que cientos de miradas se clavaran en ella. "La Diva del Bronx" lucía radiante, sensual y elegante, como acostumbra a hacerlo.

"Hustlers" es una comedia dramática dirigida por Lorene Scafaria y narra cómo varias bailarinas exóticas se monta su propio negocio para sobrevivir a la crisis del 2008.

Previo al estreno de "Hustlers", en Toronto, Jennifer habló con algunos medios de comunicación, y sobre la película que ahora protagoniza, citó que se siente emocionada por formar parte de un proyecto importante.

Me siento orgullosa de todo el elenco, de la directora, de cada mujer que ha participado en este filme. Como productora y protagonista no puedo esperar a compartir la cinta con el publico."

Y también dijo que a pesar de la fama mundial de la que goza actualmente, se considera una mujer normal, común y corriente, como cualquier otra.

He tenido mucha suerte. He sabido mantener mis pies en el suelo cuando mi vida despegó y se convirtió en una vorágine. A pesar de lo que he vivido, me considero una persona humana con muchos valores, sencilla."